Після дзвінка

Постіндустріальне суспільство довго переконувало нас, що треба якомога більше комунікувати. В реальності виявилося, що спілкування за допомогою пістолета (а краще чогось потужнішого) дає ліпший ефект. Огляд подій тижня в Україні.

Розмова тижня

Третя з офіційно зареєстрованих телефонних розмов президентів США і РФ була найдовшою (тривала понад дві години), і перший з високопоставлених чиновників очікував від неї багато: «Сподіваюся, це буде продуктивний день, буде оголошено про припинення вогню», – казав Трамп.

Після бесіди той самий Трамп назвав її дух «чудовим» – і після такого визначення для самого себе зробив висновок про те, що українці й росіяни «вже негайно» почнуть переговори про перемир’я. Припинення війни за «24 години», потім за «сто днів» якось не залізло, тому Дональдові Фредовичу треба було експлуатувати нову тему.

Єдиним, що заслуговує на увагу з коментарів президента РФ, була доступна всім, крім господаря Білого дому, фраза: «Питання в тому, щоб українська і російська сторона проявили прагнення до миру і знайшли компроміси, які б влаштували всіх. Позиція Росії ясна: головне для нас – усунути першопричини конфлікту». Переклад для Трампа: перестануть існувати українці – тоді й почнуться переговори.

В оточенні Трампа трохи адекватніше від власного шефа сказав держсекретар Рубіо: «Воєнного вирішення цієї кризи не існує. І ми повинні завершити її шляхом переговорів. І фундаментальна проблема, яка стоїть перед нами в Україні, полягає в такому: Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права. А Україна хоче отримати те, що не може повернути воєнним шляхом». Нам від того ні холодно ні тепло, але через кілька днів сам Трамп згадав, що з кимось говорив, і дійшов висновку: 1) «він зовсім збожеволів» – про Путіна; 2) «президент Зеленський не приносить користі своїй країні, усе, що виходить із його вуст, створює проблеми».

Сказано це було після трьох ночей, коли українські міста знищувалися російськими ракетами і безпілотниками. Росіяни можуть дякувати президентові США, бо він власним язиком державі-окупанту робить справжній ленд-ліз.

Обмін тижня

Без Трампа не обійшовся й обмін військовополоненими «1000 на 1000», який став найбільшим за весь час війни. В три етапи наші полонені повернулися додому, але перед тим той самий Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social повідомлення:

«Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???» То не стало великою бідою для процесу, але Трамп знову продемонстрував свою неадекватність.

Потім виявилося, що президент США ще не найгірше зло в процесі обміну. Командир Першого корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко повідомив, що жодного з воїнів, які захищали «Азовсталь» і мали наказ здатися під гарантії свого військового керівництва, повернуто не було. Представник ГУР Андрій Юсов відповів на це: «Держава-агресор передала списки тих, кого вона готова віддати, і Україна зробила те саме».

З того всього обміну згадуємо фразу «головне для нас усунути першопричини конфлікту» – і спимо собі спокійно. Тобто безпілотники і балістика літають і над тими, хто «1000 на 1000», і над іншими, хто є «першопричиною конфлікту».

Ліквідація тижня

В Іспанії застрелили Андрія Портнова. Найкращим коментатором до пересічної події, яка зворохобила українське суспільство, є персонаж, який таки має до України опосередковане відношення.

Експрем'єр-міністр України Микола Азаров (живе в РФ) підтвердив загибель радника президента України Віктора Януковича (живе в РФ) Андрія Портнова (жив в Іспанії). «Особливий цинізм, що біля школи, де навчається його дитина», – сказав Микола Янович про загибель колеги, діти якого в школі вже не вчаться, і йому треба вибирати, на вході в який клуб йому трохи зіпсують череп.

Портнов був деміургом всього в часи Януковича – створив судову систему, яка б могла посадити за грати на довічне Ісуса, Будду і Магомета, бо є можливість. «Сірий кардинал» таки був ним, бо на відміну від попередніх таких самих «сірих» (Табачника чи Кушнарьова), тримав нитки павутини в своїх мацаках.

Найцікавіше пише про Андрія Володимировича El País. Тепер тіло народженого у Луганську Портнова везуть у Київ, щоб там поховати. Історії про перебування Портнова перед смертю в Києві, «щоб поговорити», про те, що Портнов переписав тестамент напередодні смерті – для тих, хто любить американське чи індійське кіно. Україно-іспанська реальність значно цікавіша.

Ідея тижня

«Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил та відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО», – виявилося, що дуже мовчазний міністр фінансів Сергій Марченко вміє писати у фейсбук.

Сподвиг міністра на таку відвертість спогад про фінансовий саміт G7 в Канаді, де він провів низку зустрічей з такими самими мовчазними колегами з Європи й «отримав чіткі сигнали» про подальшу підтримку України.

«Посилення обороноздатності – не політичний вибір, а нагальна потреба. Діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними в майбутньому», – заявив Сергій Михайлович і перестав бути мовчазним міністром в сучасному дуже тихому уряді.