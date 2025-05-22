1185-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 5,2% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина – хмарна погода з дощем у частині західних областей, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері, він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Це пояснюється суттєвим підвищенням температури у всіх регіонах України.

10:10 Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства Андрія Портнова. Перші слідчі дії свідчать про те, що виконавець вбивства здійснив щонайменше дев'ять пострілів ззаду, оскільки на місці злочину було знайдено дев'ять гільз, хоча точна кількість куль, отриманих жертвою, поки що невідома. Офіційної інформації поки немає – суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства,

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

130,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

914,2% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

124,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

83,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі російські війська атакували залізницю у Чернівецькій області, пошкоджено інфраструктуру. Жертв і постраждалих немає.

09:50 В Коломийському районі внаслідок російської атаки пошкоджено будівлі і транспортні засоби, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

09:45 Вночі російські війська здійснили масовану атаку БпЛА на Полтавську область, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут. Через пряме влучання й падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств, вибухова хвиля пошкодила сім приватних домогосподарств; внаслідок атаки поранена одна людина.

09:40 Російська Федерація та будь-яка інша країна, яка підтримує її воєнну агресію, не зможе отримати прибуток від масштабної відбудови України, зафіксовано у спільному комюніке G7:

"Ми погодилися працювати спільно з Україною, аби упевнитися, що жодна держава чи організація, або ж організації з тих держав, які фінансували й забезпечували російську воєнну машину, не матимуть змоги отримувати прибуток від відбудови України".

09:35 Безпілотники атакували російський завод "Енергія" (Єлець, Липецька область), що виробляє хімічні джерела струму. Внаслідок падіння уламків на території підприємства виникла сильна пожежа. Завод виготовляє: акумулятори й батареї, які застосовують у безпілотних літальних апаратах (БпЛА), авіації, морському флоті й радіотехніці; літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, які застосовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів; електрохімічні конденсатори, які застосовують для потреб міністерства оборони Росії; світлооптичні енергетичні установки, що забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал".

09:30 Після удару дрона сервіс NASA зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані.

09:25 Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі.

09:20 Через провал земної породи на дільниці Ясіня – Вороненко і тимчасове перекриття руху Укрзалізниця повідомила про зміни в маршрутах потягів на нині.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5879 обстрілів, зокрема 164 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл Сумської області; Миколаївка Чернігівської області; Рублене, Мілове Харківської області; Покровськ, Степанівка, Новоторецьке, Гнатівка, Комар, Новоукраїнка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Кам’янське, Новоданилівка та Степногірськ Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 11 артилерійських засобів, чотири пункти управління та один склад зберігання боєприпасів противника. На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб. На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Романівки, Торецька, Дачного та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в бік Шевченка й Новополя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоданилівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, здійснив 230 обстрілів, сім з яких — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 21 штурмову дію загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 148 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 139 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Путін сприяє формуванню неформальної державної ідеології, заснованої на російському націоналізмі, яка позиціонує Росію в опозиції до Заходу, в рамках постійних зусиль з мілітаризації та уніфікації російського суспільства.

• Голова Слідчого комітету Росії Бастрикін – один із найвідвертіших російських ультранаціоналістів з найближчого оточення Путіна – висловився на підтримку включення неформальної державної ідеології, заснованої на російському націоналізмі, до конституції Росії.

• Російська влада відновлює свій багаторічний наратив, що заперечує законність розпаду Радянського Союзу в 1991 році, можливо, з метою заперечення суверенітету і незалежності України та Білорусі в майбутньому.

• Російська влада і державні ЗМІ продовжують публічно ставити під сумнів легітимність української переговорної групи й українського уряду, що, ймовірно, сприятиме подальшим зусиллям, спрямованим на відмову від переговорів і їх затягування, а також на створення умов для відмови від будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною.

• Нещодавні західні повідомлення надали додаткові подробиці у справі про страту російськими силами українських військовополонених у листопаді 2024 року, підтвердивши оцінку ISW, що до цих страт, ймовірно, причетні високопоставлені російські військові командири.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов 22 травня підтвердив призначення генерал-полковника Андрєя Мордвічева на посаду командувача сухопутних військ Росії.