Польський прем’єр застеріг про російську гібридну загрозу з Балтики.

Засторога пролунала на зустрічі Дональда Туска з командуванням ВМФ Польщі в Гдині.

 

 

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск провів у четвер зранку, 22 травня, екстрену зустріч у портовому місті Гдині з командуванням ВМС Польщі. Її причиною став недавній інцидент з російським кораблем в Балтійському морі. Про це повідомило Polskie Radio24. Нарада проходила в Центрі морських операцій у Гдині.

 

«Балтика, можливо, стане місцем, як і східний кордон Польщі, постійного гібридного протистояння. Хоча воно вже не зовсім гібридне. Якщо хтось посилає корабель для знищення інфраструктури, я не знаю, чому ми повинні називати це гібридним конфліктом або гібридною війною. Це відверта аґресія проти дуже важливих речей, які стосуються нашої енергетичної безпеки і не тільки», – заявив польський прем'єр-міністр.

 

У середу, 21 травня, глава польського уряду повідомив, що російський корабель з «тіньового флоту», який перебуває під санкціями, здійснював підозрілі маневри в Балтійському морі поблизу кабелю, який з'єднує Польщу зі Швецією, але після успішного втручання польських військовиків поплив назад в один з російських портів.

 

«Я дуже задоволений, що в дуже ефективний, непомітний спосіб нам вдалося відвернути корабель від деяких кінетичних дій, які могли б спричинити пошкодження силового кабелю. Ми все ще розслідуємо, чи були закладені якісь заряди. Відомо, що це треба дуже ретельно перевіряти», – сказав Туск.

 

Водночас глава польського уряду підкреслив, що інциденти за участю російських диверсантів можуть повторюватися з більшою інтенсивністю в майбутньому. «Це те, з чим перетинається наша діяльність. Тож нам потрібні дуже поважні інвестиції, на березі і в морі», – сказав він, додавши, що це стосується офшорних вітрових електростанцій та газогонів.

 

Туск також підкреслив, що ініціатива НАТО Baltic Sentry («Балтійський вартовий») щодо патрулювання найважливіших об'єктів у Балтійському морі, «не випадково виявилася чимось необхідним».

 

На брифінгу в четвер також був присутній заступник міністра оборони Цезарій Томчик (Cezary Tomczyk), який підкреслив, що відразу після військового втручання Польщі російський корабель, про який йде мова, змінив курс з Таллінна на Росію. «Польська армія на сторожі, вона на місці. Дякую всім солдатам і морякам», – додав він.

22.05.2025

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