Чергові вирішальні дні

Коли головний в Білому домі говорить «Якби Путін не загруз у багні зі своїми танками, вони були б у Києві за 5 годин», а такий самий в Кремлі каже, що «для довготривалого стійкого миру» потрібна війна, то розумієш, що тут санітари вже не допоможуть. Огляд подій тижня в Україні.

Симулякр тижня

Якихось екстраординарних результатів від зустрічі української делегації з кагалом окупантів в Стамбулі чекали тільки дуже наївні або абсолютно відірвані від реальності люди. Коли ж з’ясувалося, що росіян на турецькій імпрезі очолюватиме Мединський (той самий організм, який був буцімто головним на аналогічних переговорах в Стамбулі три роки тому), то можна було б сміятися, якщо б не було так сумно.

Росіяни не зрадили своїм переконанням і на їхню думку «бикування» і «дипломатія» є синонімами. Шапіто Мединського озвучило свої забаганки: Україна має бути нейтральною (ніяких іноземних військ або зброї масового ураження на наших теренах, бо зараз росіяни спостерігають, як американські морпіхи купують київські перепічки, а Іноземний легіон з Франції встановлює ядерні бомби довкола Покровська); взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною (пункт буде доопрацьований і РФ вимагатиме, аби Україна виробляла «Жигулі» як компенсацію родинам їхніх 200-их); захист прав російськомовних (в Одесі і Харкові росіяни їх постійно захищають шляхом знищення ракетами і БПЛА); Україна не повинна висувати претензії РФ на Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та АРК і не протидіяти в діях щодо їх міжнародного визнання (ці території згідно конституції РФ є російськими, а позаяк ця брошурка є безрозмірною, то в неї окупанти ще внесуть території від Юкона до Одера); виведення ЗСУ з окупованих територій (пункт також буде доопрацьований і на наступній зустрічі росіяни запропонують цілковиту пацифікацію на глобусі, крім однієї вічно мирної території зі столицею в Москві).

Після втілення в життя цієї макамбри президент РФ готовий розглядати варіант припинення вогню. В це вірить Мединський. Але це не точно.

Єдиною гідної уваги новиною після Стамбула була інформація про обмін полоненими за формулою «1000 на 1000». Про це дуже туманно повідомив міністр оборони України Рустем Умєров: «Ми знаємо дату (обміну – авт.), але поки не будемо говорити її», – повідомив Умєров. Добре, якщо це станеться.

Міжнародне тижня

Президент України в Стамбулі свого візаві з РФ не дочекався, що було цілком прогнозовано. Констатація, що президент РФ є боягузом, то аксіома. Після того, як така ідея дійшла до Зеленського, він взяв курс на Захід і доїхав до Ватикану.

Виявилося, що президент України, який не має жодного відношення до екуменізму, знайшов спільну мову з Левом Чотирнадцятим. Про нового Понтифіка будемо говорити пізніше, і поки що лише констатуємо, що і американці бувають порядними людьми.

У Римі (у Ватикані) президент України перебував поруч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зеленський не вдягнув піджак і краватку, але це не завадило йому поспілкуватися з віце-президентом США Джей Ді Венсом.

З офіційних інформацій відомо лише те, що Зеленський з Венсом знайшли спільну мову, бо на тлі фрази Папи «Мученицька Україна чекає на початок переговорів про справедливий і тривалий мир» у Джея Ді варіантів для власних вигадок було небагато

А через день після відновлення стосунків президента України з віце-президентом Штатів президентка Європейської комісії заявила, що цей тиждень буде вирішальним у створенні умов для припинення війни РФ проти України. Урсула фон дер Ляєн знає щось більше про створення умов, ніж інші президенти. Чекати, аби перевірити, залишилось недовго



Соціологія тижня

Питання у соціологічному опитуванні «Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з Європи тощо. Чи варто Україні після цього проводити вибори?» виглядає трохи дивно, бо «Будапештський меморандум» і Медінський в Стамбулі, але…

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати свого опитування, проведеного упродовж 2-12 травня 2025 року і з’ясувалося, що ми не такі дурні, як стараємося себе показати. 71% опитаних проти виборів після перемир’я. Вони вважають, що вибори мають відбутися після укладання остаточної мирної угоди і завершення війни.

Можливо, суспільство в Україні дорослішає. Принаймні на це є сподівання. Але почекаємо на наступні соціологічні опитування.

Організм тижня

Люди з гарною пам’яттю ще мають десь в закапелках пам’яті словосполучення «сука православна», яким підсанкційного колишнього народного депутата Вадима Новінського охарактеризував колишній народний депутат підсанкційний Петро Порошенко.

Про Петра Олексійовича нагадують провладні медіа-ресурси, бо вважають, шо він буде конкурентом всім на майбутніх ефемерних президентських виборах.

Вадим Владиславович вирішив сам про себе нагадати, і виколупавши зі своїх закапелків пам’яті тяжку образу, згадав: «Хочу нагадати пану Зеленському, що в перші дні війни, саме на його особисте прохання і, з відома керівників силових структур та його найближчого оточення, я дійсно зв'язувався з низкою осіб у Російській Федерації, узгоджуючи всі свої дії з президентом України, допомагаючи організовувати переговорний процес української та російської груп у Гомелі».

Фраза Новінського «Найближчим часом я вирішу, яким чином і коли я оприлюдню дані, свідком яких мені довелося бути. Також залишаю за собою право звернутися до суду з позовом проти Володимира Зеленського для захисту честі та гідності від грубих та брехливих звинувачень на мою адресу» мала б президента настрашити. Втім Зеленський має набагато більше проблем і навряд чи це його зворохобить. Але сам факт «живих зомбі» - цікавий.