Пентаґон розкрив деякі характеристики F-47.

Це буде винищувач шостого покоління з величезною бойовою дальністю і здатністю вести спектральну війну.

 

 

Американські військовики поділилися новою інформацією про бойовий літак шостого покоління F-47. Очікується, що він матиме майже вдвічі більшу дальність польоту, ніж його попередник. Графіку з інформацією про літак опублікував на платформі X генерал Девід Олвін (David Allvin), начальник штабу ВПС США. У дописі генерал запевнив, що літаки його країни «і надалі залишатимуться найкращим у світі прикладом швидкості, маневреності та смертоносної сили».

 

Як подано на графіці, F-47 буде винищувачем дальнього радіусу дії. Заслуговує на увагу його бойова дальність. Вона становить тисячу морських миль (1 852 км). Це відстань, яку літак зможе подолати під час місії без дозаправки і при цьому повернутися на базу. Таким чином, F-47 зможе подолати на 70-80 відсотків більшу відстань без дозаправки, ніж нинішній F-22, бойова дальність польоту якого становить 590 морських миль (949 км).  

 

Винищувач матиме й інші нові функції, зокрема, здатність вести спектральну війну. Спектральна війна передбачає використання передових технологій електромагнітного спектру.

 

Очікується, що літак буде введений в експлуатацію між 2025 і 2029 роками. Водночас генерал Олвін запевнив, що він «коштуватиме дешевше», ніж F-22, і його купуватимуть в більшій кількості. Вже подано попередні заявки на придбання 185 літаків F-47.

 

Стало відомо теж, що винищувач літатиме зі швидкістю понад 2 Махи. Це можна порівняти з показниками F-22. Він також матиме технологію Stealth++, тобто захист від виявлення, зокрема, радарами, більший, ніж у його попередників.

 

На графіку, репрезентованому генералом, також зображений ще один секретний проєкт США. Йдеться про паралельно розроблювані програми літаючих роботів CCA (Collaborative Combat Aircraft): YFQ-42A (General Atomics) і YFQ-44A (Anduril), які працюватимуть як підтримка F-47. Їх також заплановано ввести в експлуатацію до 2029 року. Бойова дальність цих роботів становитиме 700 морських миль. Раніше в травні повідомлялося, що випробування їхніх прототипів вже розпочалися.

15.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Емма: зшивання часу
Олександр Голобородько
Наші бесіди нагадують тиху, розмірену прогулянку. Прогулянку... пам'яттю. Я називаю це “зшиванням часу”... Кілька хвилин — і на моїх очах народжується етюд пані Емми “На щастя”!
14.05.25 | | Штука
«Мисливська рушниця» на фестивалі "Ja, Mai"
Аделіна Єфіменко
Біль стає станом буття, що резонує з провідною звуковою ідеєю опери – напруження тиші, крізь яку невимовний крик душі зависає у просторі. Наче відголос втраченої краси музику Томаса Лархера обрамляли мадригали Монтеверді.
13.05.25 | | Штука
Володимир Одрехівський: «Присутність»
Три скульптурні цикли — «Цвіт», «Час» і «Співзвучність» — розкривають у бронзі філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі.
12.05.25 | | Штука
Ближче до Стамбула
Юрко ТИМЧУК
Ситуація змінюється з калейдоскопічною непристойністю. Стверджувати можна лише те, що після понеділка буде вівторок – хоча і це не гарантовано.
12.05.25 | | Україна
Три листки за вікном
Мирослав Трофимук
Нас пов’язувало саме повітря, солодкаво-гірка маса розчинених у цьому повітрі ідей, образів, просто натяків, які безгучно пролинали над нашими головами...
10.05.25 | | Дискурси
Андеграунд і ніжність
Львівський театр імені Франца Кафки запрошує поціновувачів поезії долучитися до нового етапу свого проєкту, спрямованого на популяризацію української літератури, презентуючи альбом, присвячений поезії Григорія Чубая.
10.05.25 | | Штука
Історія пам’ятника Андрею Шептицькому у Львові
Любов Волошин
Встановлений восени 2015 року монументальний пам’ятник митрополитові Андрею має свою цікаву історію, що сягає початку 1930-х років
09.05.25 | | Минуле
Міжнародний фестиваль «Віртуози»
Фестиваль розгортається як багатовекторна мозаїка, де події об'єднані в декілька тематичних русел. Так постає повна картина — від інтимного камерного до симфонічного епосу, від молодих авторів до класиків, від болю втрат до надії відродження.
09.05.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.