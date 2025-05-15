Пентаґон розкрив деякі характеристики F-47.

Це буде винищувач шостого покоління з величезною бойовою дальністю і здатністю вести спектральну війну.

Американські військовики поділилися новою інформацією про бойовий літак шостого покоління F-47. Очікується, що він матиме майже вдвічі більшу дальність польоту, ніж його попередник. Графіку з інформацією про літак опублікував на платформі X генерал Девід Олвін (David Allvin), начальник штабу ВПС США. У дописі генерал запевнив, що літаки його країни «і надалі залишатимуться найкращим у світі прикладом швидкості, маневреності та смертоносної сили».

Як подано на графіці, F-47 буде винищувачем дальнього радіусу дії. Заслуговує на увагу його бойова дальність. Вона становить тисячу морських миль (1 852 км). Це відстань, яку літак зможе подолати під час місії без дозаправки і при цьому повернутися на базу. Таким чином, F-47 зможе подолати на 70-80 відсотків більшу відстань без дозаправки, ніж нинішній F-22, бойова дальність польоту якого становить 590 морських миль (949 км).

Винищувач матиме й інші нові функції, зокрема, здатність вести спектральну війну. Спектральна війна передбачає використання передових технологій електромагнітного спектру.

Очікується, що літак буде введений в експлуатацію між 2025 і 2029 роками. Водночас генерал Олвін запевнив, що він «коштуватиме дешевше», ніж F-22, і його купуватимуть в більшій кількості. Вже подано попередні заявки на придбання 185 літаків F-47.

Стало відомо теж, що винищувач літатиме зі швидкістю понад 2 Махи. Це можна порівняти з показниками F-22. Він також матиме технологію Stealth++, тобто захист від виявлення, зокрема, радарами, більший, ніж у його попередників.

На графіку, репрезентованому генералом, також зображений ще один секретний проєкт США. Йдеться про паралельно розроблювані програми літаючих роботів CCA (Collaborative Combat Aircraft): YFQ-42A (General Atomics) і YFQ-44A (Anduril), які працюватимуть як підтримка F-47. Їх також заплановано ввести в експлуатацію до 2029 року. Бойова дальність цих роботів становитиме 700 морських миль. Раніше в травні повідомлялося, що випробування їхніх прототипів вже розпочалися.