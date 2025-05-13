Суд визнав Жерара Депардьє винним у сексуальному насильстві.

Його засудили до 18 місяців в'язниці умовно.

 

 

Паризький кримінальний суд у вівторок, 13 травня, визнав знаменитого французького актора Жерара Депардьє винним у сексуальному насильстві над двома жінками на зйомках фільму в 2021 році. Про це повідомила газета Le Monde. 76-річному селебріті присудили 18 місяців ув'язнення.

 

Суд також призначив йому дворічну дискваліфікацію та вніс його до реєстру сексуальних злочинців відповідно до клопотань прокуратури.

 

Сам Депардьє не був присутнім на процесі, оскільки наразі знімається в Португалії у фільмі режисерки Фанні Ардан (Fanny Ardant).

 

Слідство встановило, що Депардьє на знімальному майданчику приставав до 54-річної декораторки та 34-річної асистентки оператора під час зйомок фільму «Зелені віконниці» 2021 року.

 

Раніше Депардьє відкинув звинувачення, заявивши, що він «не такий». Він визнав, що використовував вульгарні та сексуальні вислови на знімальному майданчику і що під час сварки схопив за стегна декоратурку, але заперечував, що його поведінка мала сексуальний характер.

 

Жеремі Ассу (Jérémie Assous) – адвокат Жерара Депардьє – оголосив, що його клієнт подасть апеляцію.

 

Загалом понад 20 жінок публічно або в офіційних скаргах звинуватили Депардьє у неналежній поведінці, але досі до суду дійшла лише справа про згадане сексуальне насильство. Деякі інші справи було припинено через брак доказів або через закінчення терміну давності. Проте ймовірно, що незабаром акторові доведеться зіткнутися з іншими судовими провадженнями.

 

13.05.2025

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