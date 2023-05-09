Суд визнав Трампа винним у сексуальному насильстві.

Експрезидент США повинен виплатити відшкодування – 5 млн доларів

Суд присяжних Мангеттена встановив у вівторок, дев’ятого травня, за цивільним позовом, що колишній президент США Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство щодо колумністки журналу Elle Елізабет Джин Керролл (Elizabeth Jean Carroll). Про це повідомив новинний телеканал CNN. Суд ухвалив, що Трамп має виплатити Керрол п'ять мільйонів доларів. Її адвокатка Роберта Каплан (Roberta Kaplan) коротко сказала журналістам на виході з будівлі суду: «Ми дуже щасливі».

Керролл стверджувала, що 1996 року Дональд Трамп зґвалтував її у примірочній кабінці дорогого нью-йоркського універмагу Bergdorf Goodman. А потім зганьбив її, коли заперечував її звинувачення, стверджуючи, що вона не його тип, що вона вигадала цю історію, щоби збільшити продажі своєї книги.

Дональд Трамп назвав вердикт присяжних «повною ганьбою» і заявив, що це «продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів». Він продовжував стверджувати, що не мав жодних контактів з Джин Керролл.

Термін давності на зґвалтування в США варіюється від 10 до 20 років, але торік судова влада Нью-Йорка дозволила протягом обмеженого часу подавати цивільні позови у справах про сексуальні злочини зі строком давності, що минув.