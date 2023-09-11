Президент Королівської іспанської футбольної федерації подав до демісії.

Луїс Рубіалес потрапив у скандал після того, як несанкціоновано поцілував гравчиню іспанської збірної.

 

 

Луїс Рубіалес (Luis Rubiales) подав до демісії з посади президента Королівської іспанської футбольної федерації (Real Federación Española de Fútbol – RFEF). Це сталося після критики та загрози судового переслідування за те, що він поцілував у губи футболістку збірної Іспанії 33-літню Дженні Ермосо (Jennifer Hermoso) після перемоги іспанок у фіналі жіночого чемпіонату світу. Про це повідомила іспанська газета El Pais.

 

Луїс Рубіалес оголосив, що подав заяву про відставку виконувачеві обов'язків президента федерації Педро Роча (Pedro Rocha). «Після поспішного усунення, вчиненого FIFA, а також відкритих розглядів проти мене, очевидно, що я не зможу повернутися на свою посаду. Затягування цього конфлікту та подальше очікування не принесуть нічого позитивного ні іспанській федерації, ні іспанському футболу», – йдеться в його заяві. Рубіалес висловив сподівання, що його відхід стане стимулом для спільної заявки Іспанії з Марокко та Португалією на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

 

Відставка Рубіалеса активує статтю 31.8 статуту RFEF, яка говорить, що відтепер «рада директорів створює керівний комітет і призначає вибори». Обраний президент перебуватиме на посаді максимум до вересня 2024 року, коли закінчиться чотирирічний термін повноважень Рубіалеса, призначеного у вересні 2020 року.

 

Нагадаємо, що в ході зазначеного скандалу Дженні Ермосо заявляла, що поцілунок після перемоги над збірною Англії був не за взаємною згодою, і минулого вівторка подала на Рубіалеса до суду. А ще 29 серпня іспанська прокуратура звинуватила Рубіалеса в сексуальному насильстві та примусі. Наприкінці серпня Рубіалеса за рішенням FIFA було відсторонено від посади на тлі скандалу.

 

Сам Рубіалес запевняв, що поцілунок був взаємним і що це сталося в ейфорії перемоги та за згодою Ермосо. За його словами, він запитав, чи можна її поцьомати, і вона відповіла «ок». Крім того, стверджує Рубіалес, саме вона стиснула його в обіймах і підняла.

11.09.2023

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