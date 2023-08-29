Прокуратура Берліна припинила справу проти фронтмена групи Rammstein.

Тіля Ліндеманна підозрювали у сексуальному насильстві.

 

 

Прокуратура Берліна припинила розслідування щодо фронтмена групи Rammstein Тіля Ліндеманна (Till Lindemann). Про це повідомила німецька газета Die Zeit. Ліндеманна підозрювали у сексуальному насильстві.

 

«Оцінка доказів не призвела до формування достатньої підозри щодо ймовірних сексуальних злочинів», – наголошується в заяві прокуратури. Також слідчі не виявили доказів на підтримку звинувачення в тому, що Ліндеманн давав молодим жінкам наркотики, які пригнічували їхню волю. 

 

Адвокати музиканта наголосили, що жодна з жінок, які, як підозрювалося, могли бути жертвами насильства, не подавала заяви проти фронтмена Rammstein. До прокуратури, за їхніми словами, зверталися лише треті особи на підставі повідомлень у соціальних мережах та ЗМІ. «Висновок кримінального розслідування показує, що поважні упередження щодо нашого клієнта в соціальних мережах і ЗМІ не мали під собою підстав», – заявили адвокати Ліндеманна.

 

Офіційне кримінальне розслідування проти Ліндеманна розпочалося у червні. Це сталося після того, як понад десять жінок розповіли пресі, що після концертів Rammstein їх запрошували на вечірки, організовані спеціально для Ліндеманна, де пропонували алкоголь і наркотики. Як мінімум дві з них стверджували, що зазнали сексуалізованого насильства.

 

Відтак прокуратура розпочала розслідування, яке стосувалося статті 177 кримінального кодексу ФРН, що регулює покарання за сексуальне домагання, сексуальне насильство та зґвалтування.

 

Тілль Ліндеманн відкидав усі звинувачення. Група Rammstein на своєму офіційному сайті заявила, що ставиться до ситуації «дуже поважно», але всупереч вимогам активістів не стала припиняти літнього європейського турне.

29.08.2023

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