МКС ініціював розслідування щодо свого головного прокурора Каріма Хана.

Його звинувачують у сексуальних домаганнях.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) запускає зовнішнє розслідування щодо свого головного прокурора Каріма Хана у зв'язку зі звинуваченнями про неправомірну сексуальну поведінку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У внутрішньому документі МКС, поширеному серед країн-членів, Хана закликають скласти повноваження на термін проведення розслідування.

Сам головний прокурор МКС відкинув висунуті проти нього звинувачення, перша інформація про які з'явилася ще в жовтні. «Припущення про подібні порушення не відповідають дійсності. Я працюю в різних сферах протягом 30 років, і жодного разу ніхто не подавав на мене подібної скарги», – заявив він. Хан сказав, що звинувачення в неправомірній поведінці збіглися з кампанією дезінформації проти його офісу. Він закликав внутрішній наглядовий орган МКС розслідувати звинувачення на його адресу.

У повідомленні Reuters від восьмого листопада уточнюється зі слів джерела, що зовнішнє розслідування у справі Каріма Хана було погоджено на засіданні основної групи керівного органу МКС – Асамблеї держав-учасниць, яке відбулося ще сьомого листопада. Хто саме вестиме це розслідування, журналістам з'ясувати не вдалося.

Нагадаємо, що саме Карім Хан цьогоріч ініціював видачу ордерів на арешт прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, його колишнього міністра оборони Йоава Ґаланта і лідерів терористичної організації ХАМАС. Також у березні 2023 року головний прокурор МКС видав ордер на арешт диктатора Росії Володимира Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової за звинуваченням в незаконній депортації українських дітей до Росії.