Жерара Депардьє заарештовано в Парижі.

Його звинувачують у сексуальному насильстві.

Паризька поліція в понеділок, 29 квітня, заарештувала відомого французького актора Жерара Депардьє. Про це повідомило видання Le monde з покликом на джерело в поліції. 75-літнього актора звинувачують у сексуальних домаганнях і сексуальному насильстві.

Раніше Депардьє вже викликали для допиту з приводу звинувачень з боку двох жінок, які працювали з ним на зйомках фільмів. Звинувачення стосуються поведінки актора під час зйомок фільмів «Чарівник і сіамці» (Le Magicien et les Siamois) Жан-П'єра Мокі у 2014 році та «Зелені віконниці» (Les Volets vertes) Жана Беккера у 2021 році. У першому випадку звинувачення висунула асистентка режисера, у другому – декораторка фільму.

Перша скарга на актора надійшла від жінки, яка працювала на знімальному майданчику асистенткою. На момент інциденту їй було 24 роки. Вона стверджує, що під час зйомок у 2014 році Депардьє «провів долонями по всьому тілу», а потім сказав на її адресу «непристойні слова».

Друга скарга на Депардьє була подана до поліції в лютому 2024 року, в ній актора звинувачено в нападі, сексуальних домаганнях та сексистських заявах. Заявниця – декораторка фільму – стверджує, що в 2021 році актор схопив її за ноги в коридорі, затиснув між стегнами, чіпав за талію, груди та сідниці, а також сказав, що збирається зайнятися з нею сексом. Щоб зупинити Депардьє, «знадобилося втручання третіх осіб». Після того, як про те, що сталося, дізналася знімальна група, актора змусили попросити вибачення, але, за словами жінки, він ще кілька разів називав її «повією».

І це далеко не перші звинувачення відомого актора. Щодо Депардьє у 2020 році було розпочато судове розслідування після скарги акторки Шарлот Арно (Charlotte Arnould), яка звинуватила його у зґвалтуванні. Сам Депардьє відкидає звинувачення, заявляючи, що вони вступили в сексуальний контакт за обопільною згодою. Спочатку поліція зняла звинувачення через відсутність доказів зґвалтування. Справа була знову відкрита після апеляції, а Арно заявила, що вона була під його емоційним «контролем». Ще одну справу було відкрито після звинувачень актриси Елен Даррас (Hélène Darras) у тому, що Депардьє непристойно торкався її у 2007 році під час зйомок фільму «Дискотека», але слідство припинено за терміном давності. Загалом у сексуальних домаганнях актора звинуватили 13 жінок.

Нагадаємо, що в січні 2013 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання Жерарові Депардьє громадянства РФ. 23 лютого 2013 року він був офіційно зареєстрований за місцем проживання в столиці Мордовії Саранську. Проте в березні 2022 року Депардьє засудив російське вторгнення звинуватив Путіна в «злочиннах безчинства» в Україні. Він пообіцяв передати всі свої заробітки за три виступи в Парижі українським жертвам «трагічної братовбивчої війни».