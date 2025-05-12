Ближче до Стамбула

Ситуація змінюється з калейдоскопічною непристойністю і стверджувати можна лише те, що після понеділка буде вівторок, хоча і це не гарантовано. Огляд подій Тижня в Україні.

Зустрічі тижня

Дві події на найвищому рівні відбулися бездоганно з точки зору паблісіті і PR.

Інтродукцією стало зібрання у Львові міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. У фінансовій площині з’явилася заява про наміри передати Україні мільярд євро прибутків від заморожених російських активів. За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, за ці гроші закуплять зброю. На юридичному напрямку відбулося засідання присвячене створення Спеціального трибуналу для російських політичних злочинців. У Львові глави МЗС повідомили, що наступним кроком до створення Спецтрибуналу буде засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі, яке відбудеться вже 13-14 травня. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відзначила, що сподівається, що рішення трибуналу щодо агресії РФ ухвалять у 2026 році.

А коли в РФ з усіх сил «побєдобісилися» в столиці України зібралися лідери Європи. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський премє'р Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр Польщі Дональд Туск покаталися на поїздах «Укрзалізниці» після чого поговорили за закритими дверима про найважливіше (конкретика на публіку не виносилася) і зробили вишуканий політтехнологічний перформенс – колективний телефонний дзвінок президентові США.

«Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів - Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер - провели продуктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка», - повідомив про подію шеф вітчизняного МЗС Сибіга.

Трампу такі вчинки подобаються, ідею перемир’я він підтримав і закликав президента України провести в Туреччині зустріч з президентом РФ. Зеленський погодився і сказав, що чекає в Стамбулі лідера країни-окупанта 15 травня.

Букмекери приймають ставки стосовно можливості зустрічі, політологи роздумують, які «відмазки» придумає Кремль, аби ноги їх вождя на берегах Босфору не було і чи буде використана пісня Ісаковського зі словами «Не нужен мне берег турецкий».

Угорці тижня

Вибрики Орбана і його команди вийшли на новий рівень – Служба безпеки України вперше в історії викрила і припинила діяльність агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність.

Як повідомила прес-служба відомства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби, які є громадянами України і колишніми військовослужбовцями.

Реакція угорського керівництва була прогнозованою. Перше міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив: «Якщо ми отримаємо будь-які подробиці або офіційну інформацію, тоді зможемо зайнятися цим питанням, доти це слід розцінювати як пропаганду, до якої потрібно ставитися з обережністю». Вже через кілька годин той самий Сіярто повідомив: «Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті. Відповідне рішення і нота були вручені послу України в Будапешті тут, у МЗС, в останні кілька хвилин».

Через три дні симетрично відповіло на дії угорців вітчизняне МЗС і вислала на історичну батьківщину двох угорських дипломатів.

Врешті угорці вирішили, що бавитися дипломатами нудно і в п’ятницю ввечері в центрі Будапешта співробітники Антитерористичного центру затримали громадянина України, звинуватили в шпигунстві і оперативно депортували з країни.

Перенесення угорською стороною запланованих на 12 травня переговорів з Україною щодо нацменшин в шпигунський сюжет трохи не вписуються, але цілком в контексті сучасного співіснування держав і сподіватися на те, що сусіди стануть вести себе адекватніше поки що не випадає.



Белетристика тижня

Чинний посол України у Великій Британії Валерій Федорович Залужний не новачок у красному письменстві – зимою вийшла перша книга анонсованої трилогії, весною він в палітурку свої думки не оформлював, натомість вони вилилися у розлогі статті.

Спочатку на вітчизняному сайті «Мілітарний» з’явився текст «Про організацію системи управління у Збройних Силах України. Погляд Валерія Залужного», де автор заінтригував інформацією про якогось «високопосадовця», який встромляв патики в процес реформування генералом армії.

Потім Валерій Федорович на сторінках The Times розповів, як через бюрократичні проблеми йому заблокували ініціативу створення в 2022 році створення корпусу десантно-штурмових військ, який би став елітою ЗСУ.

Колишній головком продемонстрував прихильність до модерних технологій, коли розповів, що Україна зараз широко використовує штучний інтелект, щоб протистояти російському вторгненню, проте до початку війни до ідеї використання штучного інтелекту в армії ставилися скептично. «Після одних навчань у 2021 році один неназваний командир запитав його: «Що за мультики ви тут показуєте?», - пише The Times.

Як і в «Мілітарному», в британському виданні Залужний висловився про перехід армії на корпусну структуру замість бригадної і саме такою реформою, за спостереженням генерала, займається зараз президент і Верховний головнокомандувач Зеленський.

А ще посол взяв участь у Лондонській безпековій конференції, де продемонстрував знання геополітики, заявивши, що світовий порядок, заснований на балансі сил і правилах, руйнується.



Залужний встигає і в дипломатичній роботі, і в публіцистиці, і делікатно оминає власну можливість змагання за президентський пост. Проте останній момент йому регулярно нагадують після активності посла-генерала в медіа.

Наміри тижня

Вітчизняні топ-чиновники доволі часто роблять резонансні заяви «на експорт», тобто в іноземних ЗМІ. В інтерв’ю Reuters керівник НБУ Андрій Пишний заявив: «Потенційний вступ до Європейського Союзу, зміцнення ролі ЄС у забезпеченні наших оборонних можливостей, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі зумовлюють необхідність розглянути, чи не варто обрати еталонною валютою для гривні євро замість долара США».

Про зміну статусів валют в Нацбанку говорять ще з зими і обіцяють, що усе відбудеться повільно та непомітно. Проте конкретні терміни такого переходу не озвучують, бо прогнозувати щось під час війни невдячна справа. Сам Пишний констатує, що «Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки».

Чому підняти таку неоднозначно шеф НБУ вирішив саме на сторінках Reuters можна лише здогадуватися і будувати конспірологічні теорії про «маяки» економічному оточенню Трампа з його тарифами та торгівельними війнами.