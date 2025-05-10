Пакистан оголосив про початок військової операції проти Індії.

Ісламабад звинуватив Індію в ракетній атаці на пакистанські авіабази.

 

 

Зранку в суботу, 10 травня, уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції під назвою «Баньян ун Марсус» («Міцний мур») проти Індії, назвавши її «відповіддю на аґресію». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Таким чином загострення конфлікту двох ядерних держав вийшло на новий рівень.

 

Заява пролунала через годину після того, як офіційний представник армії Пакистану генерал Ахмад Шаріф Чоудрі звинуватив Індію в ракетній атаці на пакистанські авіабази в місті Удхампурі в індійській частині Кашміру і в Патханкоті в штаті Пенджаб, а також склад надзвукових ракет «Брамос» у Беасі. Було, зокрема, атаковано базу «Нур Хан», де розташована штаб-квартира військового командування країни. Генерал пообіцяв «швидку відповідь на аґресію в рамках самозахисту», додавши, що більшість індійських ракет було перехоплено засобами ППО і об'єкти ВПС Пакистану не постраждали.

 

Влада Індії також зробила заяву про готовність відповісти на нові атаки. «Неспровоковані пакистанські атаки безпілотників і ракет на Індію викликають рішучу військову відповідь. Незважаючи на ескалацію, ВПС Індії залагоджують безпеку цивільного населення, нейтралізуючи загрози», – йдеться в офіційній заяві індійського уряду, яку поширило міністерство інформації та радіомовлення.

 

Пізніше індійські військовики в соцмережі Х назвали дії Пакистану «кричущою ескалацією», повідомивши про удари безпілотників уздовж кордону та ліквідацію кількох з них у небі над містом Амрітсаром в індійському прикордонному штаті Пенджаб.

 

10.05.2025

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