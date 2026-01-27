Євроунія уклала велику торгівельну угоду з Індією.

Підписання відбулося на тлі підвищення митних тарифів Сполученими Штатами.

Після кількох місяців напружених перемовин Європейська Комісія уклала у вівторок, 27 січня, угоду про вільну торгівлю з Індією. Про це повідомив телеканал Euronews. Нова угода дозволить стрімко знизити митні тарифи на європейську продукцію, від автомобілів до вина. Переговори про неї з певними перервами тривали майже два десятиліття.

Підписання відбулося в Нью-Делі під час візиту до Індії лідерів Європейської Унії на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони привітали «новий розділ у стратегічних відносинах».

«Сьогодні ЄУ та Індія увійшли в історію, поглибивши партнерство між найбільшими демократичними країнами світу. Ми дали зрозуміти всьому світові, що співпраця на основі правил, як і раніше, приносить чудові результати. Ми уклали угоду, яку можна назвати "матір'ю всіх угод"», – заявила пані фон дер Ляєн.

«Це історична угода. Вона полегшить доступ до європейських ринків для індійських фермерів та малих підприємств. Вона також стимулюватиме розвиток виробничого та сервісного секторів. Вона стимулюватиме інноваційні партнерства», – зазначив рем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Угода передбачає поетапне зниження тарифів аж до їхнього повного скасування на більшу частину експорту хімікатів, машин, електрообладнання, а також літаків та космічних апаратів. Що особливо важливо, мита на автомобілі, які в даний час сягають 110%, будуть знижені до 10% в межах квоти в 250 тисяч автомобілів. На вино та спиртні напої – ключовий експорт для таких країн, як Франція, Італія та Іспанія – мита будуть знижені з 150% до 20-30%. Мита на оливкову олію буде знижено до нуля з 40%.

Щодо товарів з Індії, то угода передбачає, що майже всі статті експорту країни отримають преференції на ринку ЄУ, зокрема, текстиль, шкіряні вироби, морепродукти, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби. У той же час, зазначається в повідомленні індійського уряду, Делі збереже умови торгівлі молочними продуктами та зерном незайманими відповідно до вимог індійської влади, яка розглядала це як червону лінію.

Час укладання угоди має велике значення, оскільки обидві сторони прагнуть зняти ризик із економік своїх країн через підняття митних тарифів урядом Дональда Трампа. Минулого року в рамках суперечливої угоди тарифи зі США на товари з Євроунії зросли втричі до 15%, а Індія працює в умовах 50-відсоткового тарифного режиму, встановленого Вашінґтоном.