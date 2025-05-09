У Німеччині призупинили класифікацію «АдН» як екстремістської партії.

Рішення діє, поки позов АдН розглядається в суді.

 

 

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV) на певний час призупиняє класифікацію партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) як екстремістської на федеральному рівні. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію пресслужби адміністративного суду міста Кьольна.

 

«Спецслужба тимчасово не класифікуватиме партію як «підтверджений правоекстремістський рух» до ухвалення судом рішення за терміновою заявою», – зазначили у пресслужбі суду. BfV не буде публічно називати так партію і видалить пресреліз від другого травня 2025 року про відповідну класифікацію зі свого сайту.  «Альтернатива для Німеччини» поки що залишається в статусі «підозрюваної в екстремізмі».

 

Публічно висловлюватися щодо цього німецька спецслужба не буде «у зв'язку зі судовим розглядом і з поваги до суду». Суд наразі не оголосив, коли ухвалить рішення за позовом партії.

 

Нагадаємо, що «Альтернатива для Німеччини» подала у понеділок, п’ятого травня, у терміновому порядку апеляцію до адміністративного суду міста Кьольна у зв'язку з визнанням партії екстремістською. АдН стверджує, що зарахування її до екстремістів – «політично мотивована спроба дискредитації та криміналізації».

 

Федеральне відомство з охорони конституції раніше обґрунтувало рішення присвоїти АдН на федеральному рівні статус «екстремістської за характером партії загалом, яка нехтує людською гідністю». Ще раніше в Німеччині правоекстремістськими були визнані земельні організації «Альтернативи для Німеччини» в Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Ангальт.

 

Рішення відомства з охорони конституції давало йому змогу посилити спостереження за АдН, наприклад, шляхом вербування інформаторів і перехоплення партійних повідомлень.

 

09.05.2025

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