На Мюнхенській конференції з безпеки Мерц виступив проти діалогу з Москвою.

Він констатував руйнування попереднього світового порядку й закликав Захід до єдності.

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки, констатував, що світовий порядок, який функціонував протягом десятиліть, зруйновано. «Світ руйнується, ймовірно, це означає, що міжнародний порядок, заснований на правах і правилах, яким би недосконалим він не був навіть у період свого розквіту, більше не існує», – процитувала його слова газета Frankfurter Rundschau. Мерц закликав Німеччину та інші західні країни «повністю переосмислити свій підхід до безпеки і самооборони».

Німецький лідер висловив жаль, що світ повернувся до політики сили, що «обумовлено не тільки суперництвом великих держав, але й відображає тривогу і напругу, характерні для передреволюційних епох». «Політика великих держав, схоже, пропонує прості й переконливі відповіді – принаймні для великих гравців і принаймні на перший погляд. Піддавшись цій ілюзії, великодержавна політика відвертається від світу, де зростаюча взаємопов'язаність веде до верховенства закону і мирних відносин між державами. Політика сили живе за власними правилами: вона швидка, жорстка і часто непередбачувана», – застеріг він.

Мерц також висловив «незручну правду», яка полягає в тому, що «трансатлантичні відносини між США і Європою, які десятиліттями служили основою західної безпеки, тепер опинилися під питанням». «Між Європою і Сполученими Штатами утворилася прірва. Віцепрезидент Дж. Д. Венс відкрито заявив про це рік тому тут же, і в цьому він мав рацію», – зауважив Мерц.

Водночас бундесканцлер наголосив, що навіть США недостатньо сильні, щоб «діяти самостійно у дедалі складнішому світі». «Бути частиною НАТО – це не лише конкурентна перевага Європи, Це також конкурентна перевага Сполучених Штатів. В епоху суперництва великих держав навіть США не будуть достатньо потужними, щоб діяти самостійно. Тож давайте разом відновимо та відродимо трансатлантичну довіру», – закликав Мерц, перейшовши на англійську мову й звертаючись до американської делегації.

Однією з ключових тем виступу Мерца стала необхідність продовження підтримки України західними союзниками на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Він зазначив, що після повернення Дональда Трампа в Білий дім Європі довелося подвоїти зусилля з підтримки Києва і посилити підхід до стримування Кремля.

«За останній рік Німеччина і Європа взяли на себе провідну роль. Ми завдали Москві безпрецедентних втрат. І якщо Москва врешті-решт погодиться на мир, то тільки з цієї причини – тому що це буде вираженням європейської рішучості», – ­ наголосив Мерц.

Німецький канцлер заявив, що наразі не бачить підстав для ведення діалогу з Москвою. «Один прем'єр-міністр з Європейської Унії поїхав до Москви. У нього не було мандата, він поїхав туди і нічого не домігся. Через тиждень після цього ми побачили найпотужніші атаки на цивільну інфраструктуру України, на житлові будинки, лікарні – найсильніші за весь час», – сказав Мерц, маючи, очевидно, на увазі візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви в листопаді 2025 року.

«Якщо з'явиться сенс говорити – ми готові. Але, як показує і позиція США, Росія наразі не готова до серйозної розмови. Ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде виснажена як мінімум економічно, а можливо, і військовим чином. Росія повинна відмовитися від цієї жахливої війни проти України, і ми повинні зробити все необхідне, щоб довести її до моменту, коли вона перестане бачити будь-які переваги в продовженні агресії», – резюмував Фрідріх Мерц.