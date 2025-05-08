​США очікують отримання зразків нової термоядерної бомби ще в травні.

Нову модель адаптували для ураження добре захищених та заглиблених об'єктів.

Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) до кінця травня очікує отримати перші зразки термоядерної бомби B61-13. Про це повідомляє інформаційний портал Defense Daily з покликом на слова виконувачки обов'язків голови відомства Тереси Роббінс (Teresa Robbins).

На слуханнях у Конґресі Сполучених Штатів Тереса Роббінс запевнила, що перший виробничий блок гравітаційної бомби B61-13, як очікується, буде завершено пізніше цього місяця. За її словами, йдеться про новий варіант ядерної бомби вільного падіння B61, розробку якого схвалено наприкінці 2023 року.

Раніше повідомлялося, що закінчити роботи зі створення бомби планували навесні 2026 року. Бомбою B61-13 планується спорядити сучасні винищувачі та бомбардувальник B-21.

Про плани розробити оновлений варіант ядерної бомби B61 під назвою B61-13 Пентаґон заявив 2023 року. Тоді зазначалося, що рішення про модернізацію «відповідає вимогам швидкої зміни ситуації в галузі безпеки».

B61 – термоядерна гравітаційна бомба, яка входить до довгострокового запасу ядерного озброєння США з часів закінчення холодної війни. Потужність B61 може досягати 340 кілотонн.

B61−13 є оновленим варіантом бомби B61−7, яку розробили ще у 1980-х роках. Нову модель адаптували для ураження добре захищених та заглиблених об'єктів. Потужність боєприпасу є змінною і може досягати 360 кілотонн – у кілька десятків разів більше, ніж у бомби, скинутої на Хіросіму. Система наведення базується на тій же технології, що й у B61−12, і забезпечує високу точність.