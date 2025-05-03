Елегія для лабрадора, кульбабки і джмеля

Василь МАХНО

 

Уже кульбабки витяглись навшпиньки.

Уже джмелиний чутно контрабас.

Сусідський пес потягується ліньки

що сторожить? – приховує від  нас.

 

У нього простір травами укритий,

пожовклі голови кульбабиних суцвіть,

він проживає ситим сибаритом

свої дванадцять чи тринадцять  літ.

 

Його стривожать перелітні гуси.

Джмелі влаштують дармовий концерт.

Він, навіть, дбати ні про що не мусить:

ні про будинок, пошту чи конверт.

 

Ні про кульбаб, які і так навколо,

ні про джмеля, який і так гудить.

Веранда, прибудова, крісло й столик –

оце й усе, що він тут сторожить.

 

Він сам-один, він сам собі за пана

й за пана-брата, і за короля.

Така йому ув цім житті припала

кульбабка, наче глиняна земля.

 

Та ще дві смужки – океану й синьки.

Та ще поштар, що вкрасти норовить

– гадає пес – кульбабку, що навшпиньках

та ще джмеля, що гучно так гудить.

 

Буяє світ в траві й над лабрадором.

Дзелений як в дитинстві, дзелен-дзвін:

то прозвучить тобі джмелиним хором,

то проросте кульбабкою в строфі

03.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мистецтво, яке нас «будує»
Богдан Мисюга
Нас будує те фундаментальне, що опирається хвилям колективного страху; що мобілізує адекватно реагувати на стихію; на чому відпочиває око, коли хочемо на секунду помріяти
02.05.25 | | Штука
Гра із залаштунковими привидами
Захоплива мандрівка театральним світом — із спецефектами, інтерактивом та сюрпризами: уже цієї неділі, 4 травня о 12:00 Львівська національна опера запрошує на виставу-трейлер «Гра в оперу» для родинного перегляду.
01.05.25 | | Штука
Що це за часи такі?
Олександр КОСТЕНКО
«Ми всі в одному човні», який пливе за законами соціальної природи – і щоби бути в безпеці, всі мають дотримуватися цих законів. Неможливо ощасливити людство всупереч їм.
01.05.25 | | Україна
Через століття – мов у той же слід...
Андрій Содомора
Гортаючи сторінки «Провідника...», не лише оглядаємо світлини, а таки ступаємо (античні сказали б «кращою часткою свого єства») вулицями й площами древнього Львова...
30.04.25 | | Минуле
Рослини й русалки: текстиль і кераміка
Львівська мистецька галерея "Зелена канапа" демонструє художній проєкт "ЗРОСТАННЯ" із текстильних та скульптурних творів Ганни Животовської і Марини Гандиш.
29.04.25 | | Штука
Розмови продовжуються
Юрко ТИМЧУК
Язик, як відомо, до Києва доведе, а всі дороги, що характерно, ведуть в Рим, точніше у Ватикан. До Лондона на переговори, щоправда, язик не довів. Огляд подій тижня в Україні.
29.04.25 | | Україна
Братерство Львівської та Запорізької філармоній
25 квітня у великій залі Запорізької обласної філармонії відбулася одна з найяскравіших мистецьких подій весни — концерт Академічного симфонічного оркестру під орудою народного артиста України Володимира Сивохопа.
28.04.25 | | Штука
Маєва нічка...
Андрій Содомора
Вервечка світелок, що рухалися: з Підзамча тужливими гудками прощався з містом вечірній потяг... Потяглись, як і ті вагонні світелка, що вглибали в ніч, роки, десятиліття
28.04.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.