1165-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 У квітні по всій Україні прозвучало 1496 сигналів повітряної тривоги — це на 7% більше, ніж у березні.

11:10 Лавров написав передмову до монографії «Історія Литви», яка заперечує існування литовської мови та державності Литви та стверджує, що литовську національну державу створили слов'яни та Росія. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав монографію інструментом російської пропаганди та порівняв ідеї книжки з риторикою, що супроводжувала вторгнення Росії в Україну, коли Путін випускав статтю, в якій заперечувалося існування українців як окремої нації. Лавров у передмові спочатку звинуватив країни Балтії, зокрема Литву, у спробах «використати сфальсифіковані історичні наративи для стимулювання антиросійських і русофобських настроїв», а потім пояснив, як монографія, за його словами, бореться з цим явищем.

Монографію «Історія Литви» 2025 року випустило видавництво «Международные отношения» при МДІМВ. Керівником колективу з дев'яти авторів є Максим Григор'єв - директор прокремлівського Фонду дослідження проблем демократії, член Громадської палати РФ, учасник війни в Україні.

10:50 Станом на середину квітня на "контракт 18-24" зголосилося близько чотирьох сотень рекрутів, повідомили джерела BBC Україна у Генштабі.

10:25 Вночі (із 20:30) росіяни атакували двома балістичним ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. та Криму, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 82%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

За минулі сім днів було збито 399 із 1026 запущених по Україні БПЛА, ще 413 локаційно втрачений (разом – 79%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

314,5% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

129,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

883,9% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

123,4% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

82,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Очікується, що державний секретар США Марко Рубіо паралельно працюватиме радником Дональда Трампа з національної безпеки щонайменше кілька місяців або навіть на постійній основі, пише Politico з посиланням на джерела високого рангу в Білому домі.

09:35 Військово-морський флот США провів успішне льотне випробування гіперзвукової ракети з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, на офіційному сайті Міністерства оборони США. Запуск став першим із застосуванням методу запуску на холодному газі, який дозволяє виводити ракету з платформи на безпечну висоту над кораблем до запалювання першого ступеня.

09:30 Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України навчально-тренувальних послуг та супутнього обладнання для підтримки літаків F-16 на суму $310,5 млн, повідомило Агентство співробітництва в галузі безпеки Міністерства оборони США (DSCA)

09:25 Протягом минулої доби внаслідок російських ударів постраждали Харків та 4 населені пункти області, загинув один чоловік, а 48 людей отримали поранення, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Росіяни застосовували різні види озброєння, зокрема, 11 КАБ, 3 FPV-дрони, 21 БпЛА типу "Шахед" та 28 БпЛА типу "Герань-2". Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Купʼянському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, магазин і багатоквартирний будинок; у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватних житлових будинки, 2 господарчі споруди і зруйновано складську будівлю; у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду, в Харкові пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі та приватні будинки.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 101 авіаудару, зокрема, скинув 183 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2694 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я та Мала Рибиця Сумської області Сумської області; Цапівка, Великі Проходи, Дементіївка, Одрадне Харківської області; Шахове, Новоекономічне, Полтавка, Малинівка, Нова Полтавка, Гнатівка, Покровськ, Новосергіївка, Удачне, Новопавлівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малі Щербаки, Новоандріївка Запорізької області. Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураженнч по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, двох пунктах управління, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та одній станції РЕБ противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 83 атаки агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожих штурми в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря. На Гуляйпільському напрямку, поблизу Високого (кол.Червоне), Сили оборони відбили шість ворожих атак. На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, загарбники здійснили п’ять штурмів позицій наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив. На Курському напрямку вчора наші воїни відбили 20 атак противника. Ворог завдав 235 артилерійських обстрілів, з них 15 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 14 авіаційних ударів, скинувши 23 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 48 артилерійських систем, один засіб ППО, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 121 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

08:05 Станом на 6:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 18 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За останні чотири місяці російські успіхи на фронті сповільнилися, хоча Росія продовжує зазнавати втрат особового складу, які можна порівняти з втратами, яких російські війська зазнали в період інтенсивного наступу у вересні-грудні 2024 року.

• Наразі російські війська зазнають більших втрат на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.

• Досі Росія підтримувала ці втрати і нинішній темп наступальних операцій за рахунок швидкого розгортання низькопрофесійних військ на передовій, хоча залежність від таких військ також обмежує здатність Росії проводити складні операції і швидко просуватися вперед в Україні.

• Прагнення президента Росії Путіна підтримувати темп наступальних операцій, незважаючи на зменшення віддачі, підкреслює постійні зусилля Путіна, спрямовані на використання подальших перемог на полі бою для здійснення тиску на Україну в рамках перемир'я і мирних переговорів або в інший спосіб для примусу України до краху.

• Західна розвідка припускає, що Путін може почати надавати пріоритет короткостроковим цілям, таким як закріплення досягнень Росії в Україні і безпосередня економічна стійкість Росії, а не захопленню більшої території, але продемонстрована Путіним прихильність до збереження темпів російських наступальних операцій в Україні, незважаючи на продовження високого рівня втрат, свідчить проти цієї оцінки.

• Майбутнє уповільнення темпів російських наступальних операцій та/або перехід до оборонних операцій на всьому театрі бойових дій або на частині його території буде показником того, що Путін зміщує свої короткострокові цілі із захоплення більшої території на консолідацію раніше утримуваних територій.

• За оцінками ISW, президент Росії Путін залишається відданим своїм довгостроковим військовим цілям - захопити всю Україну і підірвати НАТО.

• Заяви офіційних осіб США свідчать про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від посилених посередницьких зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

• Державний департамент США подав на розгляд Конгресу США 29 квітня законопроект про дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну.