Бельгійський депозитарій Euroclear вилучить три мільярди євро зі заморожених російських активів.

Кошти будуть віддані західним інвесторам, які постраждали від конфіскації своїх активів російською владою.

Бельгійський депозитарій Euroclear планує вилучити близько трьох мільярдів євро зі заморожених російських активів. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела та документи. Ці кошти будуть передані західним інвесторам, які постраждали від конфіскації своїх активів російською владою.

Як стверджують співрозмовники Reuters, у березні цього року Euroclear отримав дозвіл на відповідні грошові операції від уряду Бельгії та повідомив своїх клієнтів листом від першого квітня. Це рішення стане відповіддю на дії уряду Росії, який конфіскував три мільярди євро, що їх Euroclear тримав у російському депозитарії.

Йдеться, як пояснюють джерела Reuters, не про заморожені кошти російського Центробанку, а про 10 мільярдів євро готівкою, що належить російським юридичним та фізичним особам, які потрапили під санкції Європейської Унії після вторгнення Росії до України у 2022 році.

У лютому 2022 року Захід заморозив активи російського Центробанку на суму понад 260 мільярдів євро. Більшість цих грошей — близько 190 мільярдів євро — зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear; ще частина суми – у США. Західні країни неодноразово обговорювали можливість конфіскації цих коштів, але побоювалися, що це створить прецедент і позначиться на стабільності євро. У результаті було вирішено використати для допомоги Україні прибутки від цих заморожених активів. Пізніше в ЄС ухвалили, що ці кошти мають залишатися замороженими доти, доки Росія не припинить війну і не компенсує Україні збитків.