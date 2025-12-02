ЄЦБ відмовився підтримати репараційний кредит Україні.

Банк пояснив, що така схема дорівнює прямому фінансуванню урядів і порушує правила ЄУ.

 

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився підтримати схему репараційного кредиту для України на суму 140 млрд євро, який передбачалося забезпечити російськими активами, замороженими в країнах – членах Європейської Унії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила у вівторок, другого грудня, газета The Financial Times (FT) з покликом на джерела.

 

За словами співрозмовників видання, чиновники Єврокомісії пропонували ЄЦБ виступити кредитором для бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігається основна частина заблокованих російських активів. Це мало запобігти евентуальній ​​кризі ліквідності.

 

Однак у Європейському центральному банку відкинули пропозицію. Проведений його експертами аналіз показав, що така схема фактично означала б надання прямого фінансування урядам, оскільки ЄЦБ брав би фінансові зобов'язання держав Євроунії. Подібна практика заборонена договорами ЄУ, оскільки може призвести до зростання інфляції та підриву довіри до центральних банків, зазначає FT.

 

Після вторгнення Росії в Україну країни Євроунії заморозили активів Центробанку Росії на суму близько 210 млрд євро. План Єврокомісії передбачав використати з них 140 млрд євро для надання Україні так званого «репараційного кредиту».

 

При цьому юридично кошти б не конфісковувалися, але повернути їх Росія могла б лише після виплати репарацій Україні. А Україна вже за рахунок виплачених Росією репарацій погашала б отриманий від ЄУ репараційний кредит. Раніше у Брюсселі висловлювали надію, що домовленості про репараційний кредит для України вдасться досягти у грудні.

 

Бельгія, на території якої розташований Euroclear, виступила проти такого механізму. Прем'єр країни Барт де Вевер ( Bart de Wever) у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн назвав схему «принципово неправильною» і небезпечною для Бельгії. Він наголосив, що вона підірве довіру до Euroclear, оскільки, незважаючи на правильні юридичні формулювання, інвестори сприймуть цю модель як конфіскацію довірених депозитарію активів.

 

02.12.2025

