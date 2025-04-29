1162-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Миропілля, Проходи, Запсілля Сумської області; Дуванка Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Володимирівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Херсон. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка. На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного. На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 - із реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, одну РСЗВ, 112 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 179 автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки окупантів.

08:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

314,0% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

128,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

879,3% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

123,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

81,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:55 Вчора ввечері російська армія масовано вдарила по Дніпру безпілотниками, одна людина загинула, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

07:50 Внаслідок масованої атаки російських БпЛА у Харкові вчора ввечері кількість постраждалих зросла до 45 людей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

07:30 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Секретар Ради безпеки Росії Мєдвєдєв заявив 29 квітня, що війна Росії в Україні повинна закінчитися «перемогою» Росії і «знищенням» нинішнього українського уряду. Високопосадовці Кремля продовжують сигналізувати про те, що Росія має більші територіальні амбіції, ніж просто окуповані райони України, особливо в районах, що межують з Чорним морем.

• Високопоставлені російські чиновники підтвердили давній брехливий російський наратив про нелегітимність українського уряду, ймовірно, для того, щоб створити умови для маніпулювання переговорами про припинення вогню і відмовитися від будь-яких майбутніх російсько-українських домовленостей у будь-який момент на власний розсуд Росії.

• Російські чиновники створюють умови для безпідставного звинувачення України в порушенні одностороннього припинення вогню з 8 по 11 травня, як це робив Кремль під час попередніх перемир'їв, відкидаючи при цьому пропозицію України про 30-денне припинення вогню.

• Кремлівські чиновники з найближчого оточення Путіна продовжують погрожувати НАТО, в той час як сам Путін утримується від цього - ймовірно, як частина зусиль Кремля, спрямованих на виправдання майбутньої російської агресії проти НАТО перед російським населенням.

• Путін просував раніше запропоновану ним євразійську архітектуру безпеки 29 квітня в рамках російських зусиль зі створення альтернативного блоку на чолі з Росією, який сприятиме досягненню цілей Путіна зі знищення НАТО і ослаблення Заходу і його союзників.