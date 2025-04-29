Сардинський кардинал цофнувся з конклаву, виконуючи останню волю Франціска.

Кардинала Анджело Беччу звинувачували у фінансових зловживаннях.

 

 

Сардинський кардинал Анджело Беччу оголосив про намір відмовитися від участі в конклаві, який визначатиме наступного Папу Римського. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. За словами кардинала, такою була остання воля Папи Франціска.  

 

«Я вирішив підкоритися волі Папи Франціска, залишаючись переконаним у своїй невинності», – заявив Анджело Беччу. Він додав, що вирішив не брати участі в конклаві, запланованому на середу, сьомого травня, «заради блага Церкви» та «для того, щоб сприяти єдності та спокою конклаву».

 

«Маючи на увазі добро Церкви, якій я служив і продовжуватиму служити з вірністю та любов’ю, а також щоб зробити свій внесок у єдність і спокій конклаву, я вирішив підкоритися – як завжди робив – волі Папи Франціска не входити до конклаву, залишаючись переконаним у своїй невинності», – йдеться у заяві кардинала, опублікованій пресслужбою Ватикану у вівторок, 29 квітня.

 

Кардинал Беччу обіймав посаду заступника державного секретаря Святого Престолу в загальних справах з 10 травня 2011 до 29 червня 2018 р. Це третя особа у Ватикані. Після цього він обіймав посаду префекта Конгрегації у справах канонізації святих.

 

Під час понтифікату Франціска Беччу разом з іншими посадовцями Ватикану звинуватили у фінансових розкраданнях, зловживанні владою та незаконному привласненні майна. Головним звинуваченням була його причетність до купівлі нерухомості в Лондоні, від якої Ватикан втратив 140 мільйонів євро. Сардинського кардинала було засуджено судом Ватикану до 5,5 року ув'язнення у грудні 2023-го. Священнослужитель заперечує всі звинувачення та залишається на волі до результату апеляції.

 

П'ять років тому, у зв'язку зі звинуваченнями у фінансових розкраданнях, Папа Франціск позбавив Анджело Беччу кардинальських привілеїв, хоча не позбавив самого статусу.

 

29.04.2025

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