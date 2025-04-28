Піренейський півострів пережив масштабний блекаут.

Ймовірною причиною несправністю в електромережі Іспанії та Португалії називають «рідкісне атмосферне явище».

 

 

У понеділок, 28 квітня, після полудня за центральноєвропейським часом, в Іспанії, Португалії, а також на південному заході Франції та в Андоррі зафіксовано масштабне відімкнення електрики. Блекаут практично паралізував громадське життя в реґіоні. Без електропостачання залишилися мільйони людей, зокрема мешканці Мадрида та Лісабона. 

 

Внаслідок зникнення електропостачання перервалася робота метро та залізничного транспорту, відімкнулися світлофори, почалися збої в роботі інтернету та мобільного зв'язку. Багато людей застрягло в ліфтах. У роботі іспанських аеропортів спостерігаються затримки, але прийняття та відправлення рейсів продовжуються завдяки системам аварійного живлення.

 

Оператор іспанських електромереж Red Eléctrica повідомив, що повне відновлення електропостачання займе від шести до десяти години. При цьому в низці районів країни подачу електрики вже відновлено.

 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес скликав надзвичайне засідання уряду. «Уряд працює над встановленням причини цього інциденту та надає всі ресурси для його якнайшвидшого вирішення», – заявили в офісі прем’єра. Влада закликала населення залишатися на місцях, щоб уникнути хаосу на дорогах. Іспанське Міністерство внутрішніх справ консультується з Управлінням з координації кібербезпеки, щоб визначити, чи не йдеться про гакерську атаку.

 

Влада Португалії створила робочу групу для моніторингу ситуації з відімкнення електроенергії. За твердженням речника португальського уряду, проблема могла виникнути «за межами країни».

 

Європейська Комісія заявила, що «перебуває в контакті» з іспанською та португальською владами, щоб визначити причини масового відімкнення електроенергії на Піренейському півострові. У Брюсселі також пообіцяли забезпечити «безперебійний обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами». Віцепрезидентка Єврокомісії та Тереса Рібера (Teresa Ribera) заявила, що «немає жодних ознак того, що збій був кимось спровокований».

 

Як повідомив телеканал Sky News з покликом  на португальського оператора електромереж REN, відімкнення електроенергії в Іспанії та Португалії скоріш за все спричинене несправністю в електромережі, викликаною «рідкісним атмосферним явищем». «За даними REN, через екстремальні коливання температури в Іспанії спостерігалися аномальні коливання на лініях надвисокої напруги. У заяві сказано, що ці атмосферні коливання викликають збої синхронізації між системами. Це призвело до послідовних збоїв у всій взаємопов'язаній європейській мережі», – подає телеканал на своєму сайті. Оператор уточнив, що цілковите відновлення роботи мережі може зайняти близько тижня.

28.04.2025

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