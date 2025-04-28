Мерц репрезентував кандидатів на посади в уряді Німеччини.

Наразі йдеться лише про евентуальних міністрів від ХДС/ХСС

Евентуальний майбутній бундесканцлер Німеччини і лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у понеділок, 28 квітня, назвав склад майбутнього кабінету, репрезентувавши міністрів від своєї партії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

На посаду міністра закордонних справ ФРН висунуто 62-річного депутата Бундестаґу, члена комітету зі зовнішньої політики Йоганна Вадефуля (Johann Wadephul). Він, зокрема, відомий тим, що виступав за надання дозволу Києву використовувати німецьку зброю для ударів по цілях на території РФ. «Ні на міжнародно-правовому, ні на політичному рівні немає обґрунтувань, чому Україні не дозволено атакувати й цілі в Росії», – наголошував Вадефуль. І це незважаючи на те, що свого часу він мав досить тісні контакти з російськими політиками, оскільки був членом правління організації німецько-російської співпраці «Петербурзький діалог».

Вадефуль вважається близьким другом і довіреною особою Мерца, він тривалий час консультував евентуального майбутнього канцлера з питань зовнішньої політики. Він також супроводжував Мерца під час його поїздки до Києва наприкінці 2024 року.

Новим міністром економіки ФРН може стати 51-річна Катерина Райхе (Katherina Reiche). З початку 2020 року вона працює в енергетичному бізнесі, обіймає посаду виконавчого директора Westenergie – дочірньої компанії європейського енергетичного велетня E.ON. З 1998 до 2015 року була членкинею Бундестаґу від землі Бранденбурґ, звідки вона родом. Катерина Райхе також обіймала посади парламентського секретаря в міністерствах довкілля і транспорту.

Нове міністерство з питань цифровізації та модернізації держави очолить Карстен Вільдберґер (Karsten Wildberger) – голова правління концерну Ceconomy та голдинґу Media Markt/Saturn.

Серед інших кандидатів від ХДС – членкиня парламенту Ніна Варкен (Nina Warken) на посаду міністерки охорони здоров'я, депутат Патрік Шнідер (Patrick Schnieder) на посаду міністра транспорту та Карін Прін (Karin Prien) на посаду міністерки освіти. Публіцист Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer), колишній головний редактор німецької консервативної щоденної газети Die Welt, має стати федеральним міністром з питань культури.

На міністерку спорту висунуто депутатку Бундестаґу від ХДС Крістіане Шендерлайн (Christiane Schenderlein). Також Мерц висунув парламентського секретаря Міхаеля Майстера (Michael Meister) державним міністром федерально-державної співпраці, політика Серапа Ґюлера (Serap Güler) державним міністром з питань міжнародної співпраці, а експерта з відносин з Брюсселем Ґюнтера Кріхбаума (Gunther Krichbaum) – на посаду державного міністра з європейських справ.

Тим часом баварський партнер ХДС – Християнсько-соціальний союз – висуває кандидатуру голови земельної групи ХСС у Бундестазі Александра Добріндта (Alexander Dobrindt) на посаду міністра внутрішніх справ.

Заступниця лідера ХСС Доротеє Бер (Dorothee Bär) має очолити нове міністерство досліджень, технологій та космосу. Посаду міністра сільського господарства обійме депутат від ХСС Алойс Райнер (Alois Rainer).

Очільників ще сімох міністерств має призначити Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка є молодшим коаліційним партнером ХДС/ХСС.