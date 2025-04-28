1160-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

313,8% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

128,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

877,6% артилерійських систем (з них 11,3% за минулий тиждень),

123,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

81,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Через падіння видобутку після російських обстрілів Україна змушена імпортувати газ, кредит на 410 млн доларів спрямують за закупівлю 1 млрд кубометрів, повідомилив "Нафтогазі України".

09:35 У Брянську (РФ) БпЛА вчергове атакували завод "Кремній ЕЛ", повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. "Кремній ЕЛ" виробляє мікроелектроніку: для ракетних комплексів; зенітно-ракетних комплексів "Панцир"; ракет "Іскандер"; радіолокаційних станцій; систем радіоелектронної боротьби; БпЛА.

09:25 Вчора російський дрон атакував житловий будинок у Синельниківському районі Дніпропетровської області, загинув чоловік, повідомили в ДСНС України.

09:05 Угода про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції між Україною та США, над якою наразі працюють юридичні команди, не буде враховувати допомогу, надану Сполученими Штатами до її підписання, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі із міністром фінансів США Скоттом Бессентом під час візиту української делегації до США цього тижня на Spring Meetings Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 83 авіаудари, скинувши 165 КАБ. Крім цього, здійснив 5089 обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2337 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Проходи, Миропільське, Мар’їне, Угроїди, Великий Прикіл Сумської області; Зірка, Костянтинівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Приморське, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області та місто Херсон. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника. На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного. На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед в районі населеного пункту Лобкове. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу пройти вперед. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких 9 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Постійні технологічні та тактичні інновації українських і російських військ на полі бою продовжують трансформувати характер війни в Україні.

• Російські війська намагаються нівелювати українські технологічні нововведення та використання безпілотників, інтегруючи мотоцикли та цивільні транспортні засоби в наступальні операції вздовж усієї лінії фронту.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров підтвердив давню позицію Росії проти будь-яких територіальних поступок, що підриває зусилля президента США Дональда Трампа щодо встановлення тривалого миру.

• Російські правоохоронці оголосили 26 квітня про арешт Кузіна, підозрюваного у встановленні саморобного вибухового пристрою, від якого 25 квітня загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ генерал-лейтенант Москалик.