Російський фондовий ринок обвалився після зустрічі на Алясці.

На очікуваннях від зустрічі Путіна й Трампа російський ринок активно зростав.

 

 

Російський фондовий ринок на торгах вихідного дня у суботу, 16 серпня, впав на 2,5% порівняно зі закриттям напередодні. По це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Індекс IMOEX2 у перші хвилини торгів впав до значення 2932,43 пункта з рівня 3007,51, встановленого напередодні. Незабаром він трохи підріс і зафіксувався на рівні 2945 пунктів.

 

Найсильніше – більш ніж на два відсотки – подешевшали акції енергетичних компаній: папери «Газпрому» до знизилися на 2,9%, «Роснефти» — на 2,6%, «Газпром нефти» — на 2,2%.

 

Аналітики зазначають, що таким чином ринок реагує на відсутність конкретних домовленостей за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

 

Варто нагадати, що на очікуваннях від зустрічі Путіна та Трампа російський ринок активно зростав. З шостого серпня, коли стало офіційно відомо про саміт, індекс IMOEX піднявся на понад п’ять відсотків.

16.08.2025

