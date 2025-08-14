Росія готується до випробування ракети з ядерною боєголовкою.

Експерти зауважили активність на російському ядерному полігоні на Новій Землі.

Росія, ймовірно, готується до нового випробування міжконтинентальної крилатої ракети «Буревестник» з ядерною боєголовкою і ядерною силовою установкою. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на західне джерело у сфері безпеки та двох дослідників, які незалежно один від одного вивчали супутникові знимки полігону на архіпелазі Нова Земля.

Фотографії, за словами аналітиків Джеффрі Льюїса (Jeffrey Lewis) з Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень і Декера Евелета (Decker Eveleth) з дослідницької та аналітичної організації CNA, яка базується у Вірджинії, зафіксували штабелі вантажних контейнерів, обладнання та персонал, що прибуває з кінця липня. Крім того, на полігоні з середини липня дислокуються два літаки, оснащені апаратурою для збору даних про випробування. Варто зазначити, що обидва дослідники працювали незалежно один від одного.

За словами Льюїса, знимки показують у районі полігону щонайменше п'ять кораблів, пов'язаних із попередніми випробуваннями «Буревестника». Як стало відомо Reuters, шостий корабель, який також раніше брав участь у випробуваннях, повинен прибути на Нову Землю у вівторок, 19 серпня.

«Підготовка йде повним ходом. Ми бачимо всю активність на полігоні, а саме величезну кількість обладнання, яке потрібне для підтримки операцій, та пересування в місці, звідки фактично запускають ракети», – сказав Льюїс. На його думку, випробування ракети може пройти вже цього тижня.

Супутникові знімки за липень Евелет та Льюїс почали вивчати після того, як шостого серпня Росія опублікувала попередження для моряків та пілотів цивільної авіації, яке забороняє перебувати в цьому районі з 9 до 12 серпня.

За словами експертів, опитаних Reuters, нове випробування «Буревестника» було заплановано задовго до оголошення про зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна, яка пройде 15 серпня. Дослідники вважають, що Путін, знаючи про спостереження з боку американських розвідувальних супутників, міг призупинити підготовку до запуску «Буревестника», щоб продемонструвати свою готовність завершити війну в Україні та відновити переговори про контроль над озброєннями зі США.