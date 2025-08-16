Очікуваним провалом завершилася зустріч Трампа і Путіна на Алясці.

Сторонам не вдалося досягнути жодної суттєвої домовленості.

 

 

Довгоочікуваний саміт між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та диктатором Росії Володимиром Путіним завершився цілковитим фіаско, хоча обидва лідери назвали перемовини «продуктивними». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Під час переговорів у місті Анкоріджі на Алясці в п’ятницю, 15 серпня, сторонам не вдалося досягнути жодної домовленості щодо головного пункту порядку денного: врегулювання чи призупинення російсько-української війни.

 

Переговори тривали майже три години, після чого Путін та Трамп вийшли до журналістів для спільної пресконференції. Першим із восьмихвилинною промовою виступив російський лідер. Він, зокрема, заявив, що війна в Україні стала «одним із центральних питань» перемовин. Путін погодився з позицією Трампа про необхідність гарантій безпеки для України, але в той же час повторив свої слова про те, що «події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами» національній безпеці Росії і що для врегулювання конфлікту «мають бути усунені всі причини кризи».

 

Промова Трампа тривала менше чотирьох хвилин. Він відразу сказав, що делегації «не змогли знайти повного розуміння» і що, «на жаль, поки що угоди немає». При цьому президент США заявив, що на зустрічі було досягнуто «суттєвого поступу», а ймовірність досягнення мирного врегулювання війни в Україні «дуже хороша». Потім Трамп пообіцяв зателефонувати Зеленському та партнерам з НАТО, щоб розповісти деталі переговорів. Насамкінець він висловив сподівання побачитися з Путіним незабаром ще раз. Російський диктатор запропонував зробити це в Москві, на що Трамп відповів: «Цілком можливо». На запитання журналістів обидва політики відповідати відмовилися.

 

Практично відразу після завершення пресконференції лідери двох країн залишили Аляску, хоча спочатку був запланований робочий ланч з розширеними делегаціями, до яких, наприклад, мали увійти міністр обори Андрій Білоусов і міністр фінансів Антон Сілуанов, а також голова Пентаґону Піт Геґсет і керівник Мінфіну США Скот Бессент. Скасування ланчу опосередковано вказує на незадоволеність Трампа тим, що відбулося в Анкоріджі.

16.08.2025

