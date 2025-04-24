12 штатів США оскаржують в суді Трампові мита на імпорт.

Вони вважають тарифну схему Трампа «не тільки економічно безглуздою, але й незаконною».

Кріс Мейс

12 американських штатів подали в середу, 23 квітня, спільний позов, оскаржуючи законність широкого тарифного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У позовній заяві 12 генеральних прокурорів штатів наголошується на незаконності підвищення мит для низки країн. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Спільний позов, очолюваний генеральною прокуроркою Арізони Кріс Мейс (Kris Mayes) і генеральним прокурором Ореґону Деном Рейфілдом (Dan Rayfield), спрямований на те, щоб зупинити застосування глобальних мит, встановлених Трампом, який покликається на закон воєнного часу, що нібито надає президентові повноваження контролювати торгівлю, якщо в країні діє надзвичайний стан.

Мейс заявила, що «божевільна тарифна схема Трампа є не тільки економічно безрозсудною, але й незаконною». Генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс (Letitia James) застерегла, що мита призведуть до зростання інфляції, безробіття й економічної шкоди і що американські споживачі будуть змушені платити за високі податки на імпорт.

«Заявляючи про свої повноваження запроваджувати величезні мита, які постійно змінюються, на будь-які товари, що ввозяться до США, які він (Дональд Трамп, – ред.) обере з будь-якої причини, яку він визнає зручною для оголошення надзвичайного стану, президент підірвав конституційний порядок і приніс хаос в американську економіку», – йдеться в позовній заяві.

Коментуючи позов, речник Білого дому Куш Десай (Kush Desai) сказав: «Демократи, такі як Летиція Джеймс, знову віддають перевагу полюванню на відьом проти президента Трампа, а не захисту безпеки та добробуту своїх виборців. Адміністрація Трампа як і раніше віддана використанню своїх повних законних повноважень, щоб протистояти особливим надзвичайним ситуаціям, з якими зараз стикається наша країна, – як лиху нелегальної міґрації та потокам фентанілу через наш кордон, так і зростаючому щорічному дефіциту торгівлі».