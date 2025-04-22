Італійська преса називає евентуальних наступників Папи Франціска.

Наразі йдеться про трьох італійських кардиналів і дев’ятьох закордонних.

 

 

Італійські журналісти склали попередній список евентуальних кандидатів на наступного керівника Католицької церкви. Йдеться про трьох італійських кардиналів і дев'ятьох закордонних.

 

Яке стверджує газета Corriere della Sera, всі італійські кандидати – це люди з великим досвідом роботи за кордоном і перевіреними навичками посередництва в найбільш критичних областях планети. Дев’ять закордонних кардиналів вважаються найближчими до папського престолу .

 

Найчастіше в прогнозах згадується ім’я 70-річного кардинала П'єтро Пароліна (Pietro Parolin) – державного секретаря Ватикану. Він прославився зокрема тим, що залагодив добрі відносини Ватикану з Китаєм. Паролін став архітектором історичної угоди між Святим Престолом і Пекіном про призначення єпископів, підписаної 22 вересня 2018 року.

 

Ще один італійський кандидат – 69-річний архієпископ Болоньї Матео Марія Дзуппі (Matteo Maria Zuppi), який теж є президентом Єпископської конференції Італії. У 2023 році він був посланцем Папи для мирної місії, з якою він відвідав Київ, Москву, Вашінґтон та Пекін.

 

Третій кандидат-італієць – 59-річний патріарх Єрусалиму П'єрбаттіста Піццабалла (Pierbattista Pizzaballa). Він вважається одним із голосів Ватикану, до якого найбільше прислухаються у Святій Землі. Це дає йому можливість виконувати роль посередника навіть у найгостріших фазах ізраїльсько-палестинського конфлікту. 

 

Серед іноземців називають таких дев’ять імен:

65-річний архієпископ Кіншаси Фрідолін Амбонґо Бесунґу (Fridolin Ambongo Besungu),

75-річний архієпископ Чиказький Блейз Джозеф Купіч (Blase Joseph Cupich),

72-річний архієпископ Ньюарка Джозеф Вільям Тобін (Joseph William Tobin),

73-річний архієпископ Будапешта Петер Ердьо (Péter Erdö),

75-річний єпископ Стокгольма Андерс Арбореліус (Anders Arborelius),

66-річний архієпископ Марселя Жан-Марк Авелін (Jean-Marc Aveline), пропрефект дикастерії євангелізації,

67-річний філіппінський кардинал Луїс Антоніо Ґокім Таґле (Luis Antonio Gokim Tagle), префект Дикастерії у справах духовенства,

73-річний південнокорейський кардинал Лазар Ю Хен Сік,

79-річний архієпископ Барселони Хуан Хосе Омелла Омелла (Juan José Omella Omella). 

 

Конклав для вибору нового керівника Католицької церкви відбудеться в травні 2025 року, після дев'ятиденного періоду жалоби за Папою Франціском, який помер 21 квітня 2025 року.​ Орієнтовні дати проведення – між 6 і 12 травня, що відповідає періоду від 16 до 21 дня після смерті Папи Римського.

 

22.04.2025

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