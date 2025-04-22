1154-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 54-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.

Із 8:00 почалась нова хвиля російської атаки, групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

За минулі сім днів було збито 218 із 446 запущених по Україні БПЛА, ще 173 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 88%).

09:30 У Бучанському районі внаслідок російської атаки безпілотників пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

09:25 Російські війська ввечері здійснили масовану атаку Одеси безпілотниками, постраждало три людини, повідомив глава ОВА Олег Кіпер. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2651 дрон-камікадзе та здійснили 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мар’їне, Краснопілля, Високе, Мала Рибиця, Миропільське, Проходи, Студенок, Угроїди Сумської області; Олександропіль, Покровськ, Новопавлівка, Муравка, Новодарівка, Дачне Донецької області; Малинівка, Залізничне, Щербаки, Новояковлівка, Степногірськ Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії — успіху не мав.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.