Папа Франціск відійшов у вічність.

Понтифіку на момент смерті було 88 років.

 

 

Папа Франціск помер в понеділок зранку, 21 квітня.  Про це повідомила газета La Stampa з покликом на слова кардинала Кевіна Фарреллі. Понтифіку на момент смерті було 88 років.

 

«Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франціск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш марґіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франціска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», – проголосив кардинал Фарреллі.

 

Покійний Папа Франціск був 266-м єпископом Риму в історії Церкви. Він був першим Папою-єзуїтом. Він також був першим неєвропейським Папою за тринадцять століть і першим, хто походив з Латинської Америки. Окрім того, він став першим главою Святого Престолу, обраним ще за життя попередника.

 

Кардинал Хорхе Маріо Берґольйо народився 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, в сім'ї італійських іммігрантів, і був обраний Папою 13 березня 2013 року. Він став наступником Бенедикта XVI, який подав до демісії за станом здоров'я. Після обрання він взяв ім'я Франціск на честь святого Франціска Ассізського.

 

Останнім часом здоров’я Папи Римського істотно погіршилося. Він тривалий час перебував у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, яка діє при медичному факультеті італійського Католицького університету Пресвятого Серця.  Як розповів професор Серджіо Альф'єрі, директор медико-хірургічного відділення лікарні та керівника команди лікарів, яка опікувалася 88-річним понтифіком, за п'ять тижнів перебування в лікарні Папа переніс два критичні епізоди, коли його життя було в небезпеці.

21.04.2025

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