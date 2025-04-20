У Китаї випробували неядерну водневу бомбу.

Китайські науковці стверджують, що їм вдалося точно контролювати інтенсивність вибуху цієї бомби.

Китайські науковці дослідили дію вибухового пристрою на основі водню. Про це повідомила газета South China Morning Post. Вибух, як стверджують вчені, було здійснено без використання ядерних матеріалів.

Вибуховий пристрій було розроблено Науково-дослідним інститутом 705 Китайської державної суднобудівної корпорації, яка в тому числі займається виробництвом підводної зброї. У бомбі використовувався гідрид магнію. Хімічна речовина є однією із форм зберігання водню, концентрація елемента в ньому перевищує сім відсотків. Коли спрацьовують звичайні вибухові речовини, гідрид магнію зазнає швидкого термічного розкладання, виділяючи водневий газ. Той спалахує, спричиняючи тривалу пожежу.

Науковці випробували бомби вагою два кілограми. Після вибуху більш ніж на дві секунди виникла вогнева куля температурою понад 1000 градусів за Цельсієм. Еквівалентна кількість тротилу може утворити кулю, яка «проживе» у 15 разів менше, уточнюється у дослідженні.

За твердженням китайських вчених, їм вдалося точно контролювати інтенсивність вибуху цієї бомби. Завдяки цьому можна досягти рівномірного ураження цілей на великій території.