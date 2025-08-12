Трамп відклав запровадження високих мит проти Китаю на 90 днів.

Якби термін не було подовжено, тарифи проти Китаю повернулися б до пікового рівня квітня 2025-го, коли їх підняли до 145% з боку США і до 125% з боку Пекіна.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відтермінував запровадження мит на товари з Китаю. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост американського лідера у соцмережі Truth Social. «Я щойно підписав указ, який продовжує відтермінування мит щодо Китаю ще на 90 днів», – повідомив Трамп.

Телеканал CNBC уточнює, що мита мали набути чинності вже у вівторок, 12 серпня, проте своїм указом Трамп відклав їх до середини листопада. «Ця затримка була очікуваним результатом останнього раунду переговорів між американськими торговими представниками та їхніми китайськими колегами, який відбувся у Стокгольмі наприкінці липня», – пояснює CNBC.

Якби термін не було подовжено, тарифи проти Китаю повернулися б до пікового рівня квітня 2025-го, коли їх підняли до 145% з боку США і до 125% з боку Пекіна. А так американське мито на китайський імпорт залишиться на рівні 30%.

Приблизно одночасно з Трампом заяву про такий самий крок зі свого боку зробив і Китай в особі міністерства торгівлі. Відомство заявило, що Китай залишає мита на імпорт із США на рівні 10%, а також здійснить деякі кроки щодо нетарифних бар'єрів для американських товарів.