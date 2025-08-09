Вірменія та Азербайджан підписали мирну декларацію.

Алієв і Пашинян виступили за надання Трампові Нобелівської премії миру за посередництво у мирних перемовинах.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва Сполучених Штатів підписали у Вашінґтоні декларацію про відмову від військового протистояння. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Модератором мирних перемовин між сторонами виступив президент США Дональд Трамп.

«Нам нарешті вдалося встановити мир. Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торгівлю, туристичні й дипломатичні відносини та поважати суверенітет та територіальну цілісність один одного», — сказав президент США.

Він додав, що Вашінґтон підписує двосторонню угоду з обома країнами щодо розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій. «Ми також знімаємо обмеження на співпрацю в галузі оборони між Азербайджаном і Сполученими Штатами», – заявив Трамп.

Алієв заявив, що Баку та Єреван «переготають сторінку протистояння та кровопролиття, а також забезпечують світле та безпечне майбутнє для наших дітей». «Сьогоднішня декларація... надає впевненості в тому, що ми відкриваємо нову главу миру, процвітання, безпеки та економічної співпраці на Південному Кавказі», – заявив Пашинян.

У декларації зокрема йдеться про створення транспортного коридору між територією Азербайджану та його ексклавом, Нахічеванською Автономною Республікою, територією Вірменії. Він отримав назву «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та добробуту» (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP).

Алієв запропонував Пашиняну спільно звернутися до Нобелівського комітету, щоб вшанувати заслуги Трампа у вирішення вірмено-азербайджанського конфлікту. «Можливо, ми домовимося з прем'єр-міністром Пашиняном про направлення спільного звернення до Нобелівського комітету з проханням присудити президентові Трампу Нобелівську премію миру», – наголосив він. Пашинян підтримав його: «Вважаю, що президент Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру, і ми відстоюватимемо цю позицію і просуватимемо її».