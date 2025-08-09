Вірменія та Азербайджан підписали мирну декларацію.

Алієв і Пашинян виступили за надання Трампові Нобелівської премії миру за посередництво у мирних перемовинах.

 

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва Сполучених Штатів підписали у Вашінґтоні декларацію про відмову від військового протистояння. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Модератором мирних перемовин між сторонами виступив президент США Дональд Трамп.

 

«Нам нарешті вдалося встановити мир. Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торгівлю, туристичні й дипломатичні відносини та поважати суверенітет та територіальну цілісність один одного», — сказав президент США.

 

Він додав, що Вашінґтон підписує двосторонню угоду з обома країнами щодо розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій. «Ми також знімаємо обмеження на співпрацю в галузі оборони між Азербайджаном і Сполученими Штатами», – заявив Трамп.

 

Алієв заявив, що Баку та Єреван «переготають сторінку протистояння та кровопролиття, а також забезпечують світле та безпечне майбутнє для наших дітей». «Сьогоднішня декларація... надає впевненості в тому, що ми відкриваємо нову главу миру, процвітання, безпеки та економічної співпраці на Південному Кавказі», – заявив Пашинян.

 

У декларації зокрема йдеться про створення транспортного коридору між територією Азербайджану та його ексклавом, Нахічеванською Автономною Республікою, територією Вірменії. Він отримав назву «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та добробуту» (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP).

 

Алієв запропонував Пашиняну спільно звернутися до Нобелівського комітету, щоб вшанувати заслуги Трампа у вирішення вірмено-азербайджанського конфлікту. «Можливо, ми домовимося з прем'єр-міністром Пашиняном про направлення спільного звернення до Нобелівського комітету з проханням присудити президентові Трампу Нобелівську премію миру», – наголосив він. Пашинян підтримав його: «Вважаю, що президент Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру, і ми відстоюватимемо цю позицію і просуватимемо її».

09.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мова безсуб’єктних
Руслан Кириленко
Війна ся не скінчить. Маємо використовувати активну форму, щоб припинити війну. То ся не зробить – ми мусимо це зробити. Вільні воліють волю.
08.08.25 | | Дискурси
«Погана» угода ЄУ – США. А чи могла бути краща?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Євроунія прогнулася перед США», «Фон дер Ляєн всуху програла Трампові», «Фіаско Європи» –  приблизно такі заголовки з’явилися в світовій пресі після укладання митної угоди ЄУ – США. Але чи дійсно все так трагічно для Європи?
08.08.25 | | У світі
Зеновій Флінта. Творчий літопис
Експозиція ювілейної виставки з нагоди 90-ліття Зеновія Флінти репрезентує все різноманіття його творчої спадщини: живопис, графіку й кераміку, – висвітлюючи основні етапи мистецької еволюції автора.
07.08.25 | | Штука
“Реквієм за майбутнім”: звук і колір надії 
Роксолана Гавалюк
«Requiem for the Future» для сопрано і органа Олександра Родіна – тривожний розмисел над болісними проблемами сьогодення, його мета – роздуми над суттю вічних текстів, своєрідна реколекція, втаємничення у молитву і духовне оновлення.
06.08.25 | | Штука
Мистецтво пропетляти
Юрко ТИМЧУК
На 8 серпня з-за океану анонсували щось досі не бачене. До того чергового дедлайну в Україні стаються звичні малозрозумілі події. 
04.08.25 | | Україна
Учень Собчака
Віталій Портников
Путін сьогодні втілює в життя те, про що він і його колеги по КДБ мріяли вже понад тридцять років. І саме тому його потрібно зупиняти, а не домовлятися з ним.
03.08.25 | | Дискурси
Світ фантастичний – дилеми реальні
Олеся Ісаюк
"Пісня бризів": збіг книжкових колізій з особистими колізіями та драмами реальних українців під совєтською владою каже, що маємо справу не так з фентезі, як з алегорією на одну з частин українського досвіду ХХ століття.
02.08.25 | | Україна
Музична вітальня Барвінського
Віоліна Петриченко
У розпал міжсезоння Львівська національна філармонія продовжує серію камерних концертів української музики у фоє. 5 серпня о 19:00 організатори запрошують відвідати прохолодне фоє та почути музику, яку змусили мовчати минулого століття.
01.08.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.