Трамп ввів Нацгвардію до Вашінґтона.

Він мотивував це боротьбою зі злочинністю

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився відрядити до столиці країни Вашінґтона 800 бійців Національної гвардії. Він пояснив цей крок необхідністю «відновлення правопорядку та громадської безпеки» – повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

 

Про це своє рішення господар Білого дому розповів на пресконференції у Білому домі в понеділок, 11 серпня. Силовики прибудуть до міста протягом тижня, уточнив міністр оборони США Піт Геґсет.

 

Трамп оголосив, що столичне поліційне управління передадуть під федеральний контроль. Закон округу Колумбія, до якого належить місто Вашінґтон, дозволяє «за особливих обставин надзвичайного характеру» вживати таких заходів терміном до 30 днів.

 

Пояснюючи своє рішення, президент США вказав на стрімке зростання рівня насильницької злочинності у місті. За його словами, столицю США «захопили жорстокі банди та кровожерливі злочинці, бродячі натовпи дикої молоді, маніяки-наркомани», а також безпритульні, які «мають виїхати негайно». Трамп зазначив, що кількість вбивств у 2023 році, «ймовірно, досягла найвищого рівня за всю історію міста», повернувшись «на 25 років назад».

 

За останні кілька днів до Вашінґтона також відрядили сотні співробітників інших американських силових відомств, включно з ФБР та Службою міґраційного та митного контролю (ICE), зазначає Reuters. Щодо Нацгвардії, то в окрузі Колумбія на постійній основі розосереджено 2700 гвардійців.

 

Трамп вважає, що нарощення числа правоохоронців дозволять зробити місто «безпечнішим і красивішим, ніж будь-коли». «Сьогодні у Вашінґтоні відзначається День визволення, і ми маємо намір визволити нашу столицю», – додав він. Трамп пообіцяв за необхідності запровадити аналогічні заходи в Чикаго та Нью-Йорку.

 

Представниця Демократичної партії США Мюріел Баузер (Muriel Bowser), яка з 2015 року очолює округ Колумбія, відкинула заяви Трампа про безконтрольне насильство, заявивши, що у місті жодним чином «не спостерігається сплеску злочинності». Генпрокурор округу Колумбія Браян Швалб (Brian Schwalb) назвав дії Трампа «безпрецедентними, непотрібними та незаконними». «Рівень насильницьких злочинів в окрузі Колумбія минулого року досяг історичного 30-річного мінімуму і з початку року знизився ще на 26%», – заявив він.

 

12.08.2025

