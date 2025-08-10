Європейські лідери оприлюднили заяву щодо майбутніх перемовин Трампа й Путіна.

Вони виступили проти «обміну територіями» України й за жорсткий тиск на російського агресора.

 

 

Лідери країн Європи оприлюднили спільну заяву за підсумками консультацій, присвячених виробленню спільної позиції Заходу й України напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на документ, опублікований на офіційному сайті Європейської комісії в неділю, 10 серпня.

 

У заяві наголошується, що зусилля президента США Дональда Трампа «щодо припинення вбивств в Україні» і розв'язаної Росією війни вітаються в Європі, але «тільки поєднання дипломатії, військової підтримки Києва і тиску на Москву дозволить досягти міцного і справедливого миру».

 

Свої підписи під заявою поставили президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, його колеги з Італії та Польщі Джорджа Мелоні та Дональд Туск, президент Фінляндії Олександр Стубб і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Всі вони висловили готовність підтримати роботу» з досягнення миру в Україні, але при цьому повторили – рішення має «захищати інтереси безпеки України та Європи».

 

«Ми згодні з тим, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність міцних і надійних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна повинна вільно обирати свою долю. Конструктивні переговори можуть проводитися тільки в умовах припинення вогню або скорочення бойових дій», – заявили європейські лідери.

 

Автори звернення також нагадали, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну порушує Статут ООН і низку інших міжнародних конвенцій. Лідери Європи повторили, що перемовини про мир в Україні не можуть вестися без самої України. «Ми, як і раніше, прихильні принципу неприпустимості зміни міжнародних кордонів силою. Нинішня лінія зіткнення повинна стати відправною точкою переговорів», – підкреслюється в заяві.

 

Спільна заява є, зокрема, відповіддю європейських лідерів на слова Трампа, що майбутнє перемир'я передбачає «обмін територіями» між Росією та Україною. Президент України Володимир Зеленський вже назвав цю умову неприйнятною для Києва.

10.08.2025

