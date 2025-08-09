Україна і Захід вироблять спільну позицію перед перемовинами Трампа з Путіним.

Американсько-російський саміт має відбутися на Алясці 15 серпня.

Високопосадовці з України, Сполучених Штатів та кількох європейських країн мають намір зустрітися, щоб узгодити спільну позицію перед запланованими перемовинами між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та диктатором Росії Владіміром Путіним. Про це повідомило видання Axios з покликом на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, зустріч представників України та її союзників пройде у Великій Британії на вихідні, 9–10 серпня. Наразі точний список учасників майбутніх перемовин невідомий.

Ідея провести особисту зустріч виникла під час телефонної конференції між урядовцями США, України та Європи восьмого серпня. Після розмови голова офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що сторони зосередилися на узгодженні позицій, «щоб якнайшвидше наблизити стійкий та справедливий мир для України».

Тим часом Дональд Трамп повідомив, що вже узгоджено місце й час зустрічі з Путіним. Вона пройде 15 серпня на Алясці. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Довгоочікувана зустріч між мною, президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Владіміром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у Великому штаті Аляска. Подробиці будуть згодом. Дякую за увагу до цього питання!» – йдеться у пості американського президента.

У Кремлі помічник Путіна Юрій Ушаков вже підтвердив цю інформацію. «Росія та США – близькі сусіди, що межують одне з одним. І є цілком логічним, щоб наша делегація просто перелетіла через Берингову протоку і щоб саме на Алясці було проведено такий важливий і очікуваний саміт лідерів двох країн», – так Ушаков пояснив вибір місця зустрічі.