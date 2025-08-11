Інформація, що Путін готовий вивести війська з Півдня України в обмін на Донбас виявилася фейком.

Як стверджує The Washington Post, насправді Кремль не бажає повертати території на Херсонщині й Запоріжжі, де росіяни здобули цінний сухопутний міст до окупованого Криму.

 

 

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не погоджувався на те, щоб відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях в обмін на незахоплені частини Донеччини й Луганщини. Про це написала газета The Washington Post з покликом на джерело знайоме зі змістом зустрічі спецпосланцяа Дональда Трампа Стіва Уіткоффа з Путіним в Москві.

 

Під час цієї зустрічі, що відбулася у Кремлі шостого серпня, Путін зажадав, щоб Київ відмовився від Донбасу, погодившись в обмін на припинення вогню та заморожування лінії фронту на нинішніх позиціях.

 

Після цього Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. Принаймні, деякі учасники цього дзвінка «пішли з враженням, що Путін погодився відмовитися від претензій на Херсонську та Запорізьку області», пише видання Axios.

 

Газета The Washington Post з покликом на джерело стверджує, що американська сторона також сприйняла пропозицію Путіна зупинити бойові дії у Запорізькій та Херсонській областях як готовність вивести звідти російські війська. Але насправді Кремль, за його словами, не висловлював ні найменшої готовності відмовлятись від захоплених територій на півдні України.

 

«За словами джерела, обізнаного з перемовинами, натяк Путіна на готовність припинити російські атаки на Запорізьку та Херсонську області України був сприйнятий американцями як пропозиція вивести війська. Особа розмовляла на умовах анонімності, обговорюючи делікатні дипломатичні питання. За словами особи, обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Києву відмовитися від Донбасу на сході України, що включає Луганську та Донецьку області, в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій натомість. За словами джерела, Кремль не бажає повертати території на Херсонщині й Запоріжжі, де російські військові здобутки забезпечили Москві цінний сухопутний міст до окупованого Криму», – читаємо в The Washington Post.

11.08.2025

