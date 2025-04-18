Євроунія зриває намагання Росії відновити польоти до США.

ЄУ не бажає відкривати своє небо для російських літаків.

Москва намагається домогтися від Сполучених Штатів дозволу на відновлення польотів російських авіакомпаній. Проте Європейська Унія виступає рішуче проти того, щоб відкривати своє небо для російських перевізників, а без цього літакам РФ буде складно дістатися до США. Про це повідомляє видання Politico з покликом на свої джерела.

«Санкції Євроунії щодо Росії залишаються в силі, включно зі забороною на польоти російських авіакомпаній через повітряний простір ЄУ. Окрім цього існують поважні питання у сфері безпеки, оскільки невідомо, чи обслуговувалися належним чином російські авіаперевізники та служби управління повітряним рухом за останні три роки, а це ставить під сумнів льотну придатність російського авіапарку», – заявив представник Європейської комісії на умовах анонімності.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року авіакомпаніям РФ заборонено приземлятися і пролітати над територіями ЄУ і США та закуповувати запчастини для лайнерів західного виробництва, таких як Boeing і Airbus. «Тому існує висока ймовірність того, що в літаках, які експлуатуються всередині країни, використовуються підроблені деталі. Допуск таких літаків до комерційних польотів в Європі не тільки небезпечний, а й загрожує потраплянням контрафактних деталей на ринок ЄУ», – пояснив директор консалтингової компанії SIG Aviation Сандер Старревельд (Sander Starreveld).

Він також розповів, що деякі літаки російських авіакомпаній можуть бути конфісковані відразу після приземлення в Європі «через одностороннє рішення Росії націоналізувати орендовані літаки». «Існують величезні борги (російських авіакомпаній, – ред.) перед західними лізинговими компаніями, і я очікую, що вони спробують повернути якомога більше активів», – сказав Старревельд,