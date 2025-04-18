США розпочали виведення військового контингенту зі Сирії.

Наразі будуть закриті три з восьми американських оперативних баз на північному сході країни.

 

 

Сполучені Штати в четвер, 17 квітня, розпочали скорочувати чисельність свого військового контингенту в Сирії, про це повідомляє газета The New York Times. Цей крок є відображенням змін у безпековій ситуації в країні після повалення режиму Башара Асада. 

 

«Військовики закривають три з восьми своїх оперативних баз на північному сході країни, скорочуючи чисельність військ з двох тисяч до 1,4 тисячі», – пише видання, покликаючись на двох американських чиновників.

 

Скорочення, за даними джерел, ґрунтується на рекомендаціях сухопутного командування США закрити та об'єднати бази, що було схвалено Пентаґоном та Центральним командуванням збройних сил.

 

Очікується, що адміністрація президента США Дональда Трампа перегляне свою політику щодо Сирії. Деякі чиновники вважають, що кількість американських військовиків може бути скорочена більш ніж удвічі або вони будуть повністю виведені.

 

За словами джерел видання, через 60 днів американське командування оцінить, чи слід продовжувати скорочення. Як повідомив один з чиновників, американське командування військами на місці рекомендувало «залишити в Сирії не менше 500 американських військовиків».

 

The New York Times нагадує, що Трамп ще раніше «висловлював глибокий скептицизм» щодо збереження присутності будь-яких американських військовиків у Сирії.

 

На початку лютого 2025 року телеканал NBC News з покликом на джерела повідомив, що в Пентаґоні складають план на випадок, якщо буде потрібно вивести весь американський військовий контингент зі Сирії.

 

18.04.2025

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