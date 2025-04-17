Помер знаменитий львівський хормейстер Олег Цигилик.

 

Сьогодні, 17 квітня, у віці 86 років відійшов у вічність Олег Цигилик — хормейстер, дириґент, перший керівник та засновник Муніципального хору «Гомін». Про це повідомили у Львівському органному залі.

 

«Ім’я Олега Цигилика нерозривно пов’язане з потужним розквітом хорового мистецтва на теренах Західної України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Його вклад у збереження та розвиток української музичної традиції неоціненний», – йдеться в повідомленні.

 

Протягом своєї кар'єри Олег Цигилик очолював численні хорові колективи, а також міжнародні проєкти. Серед його досягнень – гастролі в країнах Європи та США, зокрема в Іспанії, Німеччині, Польщі, Великій Британії та інших.

 

Був активно залучений до важливих культурних подій, серед яких диригування концертом з нагоди 400-річчя Берестейської унії у Ватикані та святкування 2000-ліття Різдва Христового.

 

 

Олег Цигилик народився 3 квітня 1939 року в селі Коропуж Городоцького району Львівської області. У 1960 році він закінчив Львівське музичне училище (вокальне відділення), а в 1967 році – Львівську консерваторію ім. Лисенка по класу хорового диригування (клас М. Антківа, В. Синишина).

 

Після закінчення навчання працював у Дрогобичі: керував хоровими колективами Дрогобицького музичного училища (1967–1977), Народною хоровою капелою "Легенда" Дрогобицького МБК, яку заснував (1970–1978, 1984–1986), навчальним хором музично-педагогічного факультету Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Франка (1983–1986).

 

Поціновувачі хорового співу стверджують, що дрогобицьких хор під керівництвом Олега Цигилика був непересічним, як на радянські часи, явищем, відзначався авангардизмом.

 

Втім у 1977 році Олег Цигилик переїхав до Львова і спершу (до 1979 р.) керував студентським хором Консерваторії ім. М. Лисенка і (з 1978 по 1980), Народною хоровою капелою Політехнічного інституту.  Згодом (1979–1983 рр.) – керівник хорової капели „Каменяр" Львівського державного університету ім. І. Франка і чоловічої хорової капели „Сурма" Палацу культури ім. Ю. Гагаріна (1978–1986 рр.).

 

У 1986–1988 роках Олег Цигилик очолював Державну заслужену хорову капелу України "Трембіта".

 

З 1988 по 1989 рік керував академічним хоровим колективом викладачів Львівського музично-педагогічного училища ім. Ф. Колесси.

 

Врешті у 1988 році Цигилик створив і очолив аматорський чоловічий хор "Гомін" при відділенні Музично-хорового товариства України у Львові. Вже у 1989 році на першому Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва ім. М. Леонтовича "Гомін" став лауреатом і отримав 2-гу премію. З 2003 року "Гомін" змінив свій статус і став професійним муніципальним хором.

 

У 2000–2001 роках Олег Цигилик очолював хор Львівської греко-католицької семінарії Святого Духа, у 2001–2003 роках працював художнім керівником і головним диригентом заслуженої хорової капели "Боян" Львівського палацу культури працівників зв'язку, а від 2003 року поєднував педагогічну працю (викладач сольного співу і диригування) з керівництвом (реорганізованого у професійний) Львівського муніципального хору "Гомін".

 

 

"Обдарований музикант, наділений прекрасним слухом, чистим голосом і талантом від самого Господа Бога! Це сподвижник, чистий душею! Людина неймовірної любові до хорового співу! Саме такі люди як Олег Цигилик є будівничими держави, бо стоять на сторожі її морально–духовних цінностей і національних засад, не зраджують своїм професійним принципам і не пристосовуються до оточуючого середовища. Його хорова школа аналогічна до стилю і методології роботи з хором П.І.Муравського, в основі якої лежить передовсім чистота й досконалість музичної інтонації за принципом «від чистого звуку до стилю». Такі митці, як Олег Іванович, ходять поруч з  нами, але велич їхнього таланту і висота сподвижницької праці за життя не є належно оцінена, така доля, на жаль, усіх обдарованих особистостей", – написала свого часу про Олега Цигилика львівська музикознавиця Роксоляна Гавалюк.

 

Рідні Олега Цигилика повідомили, що парастас відбудеться у суботу, 19 квітня, в каплиці на вул. Пекарській о 12:00.

 

Поховають маестро того ж дня у його рідному селі Коропуж.
 

17.04.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Актуальність опери у вічних питаннях
Дем’ян Матушевський, Тарас Конощенко
Музикознавиця Аделіна Єфіменко зустрілася з українськими співаками, задіяними в головних партіях Зарастро і Папагено у новій постановці «Чарівної флейти», і пропонує більше довідатися про цю «вічну історію» В. А. Моцарта
14.04.25 | | Штука
Соляріс. Балетне одкровення
 Вікторія Антошевська
11 квітня закарбувалося в памʼяті безцінним відчуттям причетності до істинного мистецького тріумфу Львівської національної опери – прем'єри балету "Соляріс" як вершинного досягнення сучасного українського музичного театру.
13.04.25 | | Штука
Кінець історії
Віталій Портников
Ми були впевнені, що свобода і демократія мають сильного захисника. У світі, де США – не прапороносець ліберальної демократії, ми ще не жили. І жити в такому світі незатишно.
13.04.25 | | Дискурси
Не зломимо своїх присяг
ФОТОРЕПОРТАЖ
Урочисто з вимаршем львівський Пласт відзначив 113-ту річницю з дня першої пластової присяги, яку у Львові вперше склали юнаки під керівництвом Олександра Тисовського
12.04.25 | | Галичина
Межа війни
Олеся Ісаюк
Піти за духом часу – це не лише про мораль, гідність і патріотизм. Це про розрив зв’язків з усім дотеперішнім настільки капітальний, що сягає навіть поза ту межу, яка ділить життя і смерть
12.04.25 | | Галичина
Гурт і гарт: Петро Франко і «Пласт»
Наталя Тихолоз
12 квітня 1912 року сорок членів української скаутської організації склали першу пластову присягу. Саме ця дата є днем народження «Пласту»
11.04.25 | | Минуле
Творити цілісні сценічні світи
Світлана Рейніш
У рідному місті письменника-фантаста Станіслава Лема його культовий роман "Соляріс" оживе в унікальному сценічному втіленні Світлани Рейніш як балет на музику Олександра Родіна.
11.04.25 | | Штука
Танцювальний перформанс з Литви
Перформанс запрошує до художнього дослідження канонів ідентичности в хіп-хоп танці, переосмислює концепцію безкордонного світу через взаємодію культур.
10.04.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.