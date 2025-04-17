Помер знаменитий львівський хормейстер Олег Цигилик.

Сьогодні, 17 квітня, у віці 86 років відійшов у вічність Олег Цигилик — хормейстер, дириґент, перший керівник та засновник Муніципального хору «Гомін». Про це повідомили у Львівському органному залі.

«Ім’я Олега Цигилика нерозривно пов’язане з потужним розквітом хорового мистецтва на теренах Західної України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Його вклад у збереження та розвиток української музичної традиції неоціненний», – йдеться в повідомленні.

Протягом своєї кар'єри Олег Цигилик очолював численні хорові колективи, а також міжнародні проєкти. Серед його досягнень – гастролі в країнах Європи та США, зокрема в Іспанії, Німеччині, Польщі, Великій Британії та інших.

Був активно залучений до важливих культурних подій, серед яких диригування концертом з нагоди 400-річчя Берестейської унії у Ватикані та святкування 2000-ліття Різдва Христового.

Олег Цигилик народився 3 квітня 1939 року в селі Коропуж Городоцького району Львівської області. У 1960 році він закінчив Львівське музичне училище (вокальне відділення), а в 1967 році – Львівську консерваторію ім. Лисенка по класу хорового диригування (клас М. Антківа, В. Синишина).

Після закінчення навчання працював у Дрогобичі: керував хоровими колективами Дрогобицького музичного училища (1967–1977), Народною хоровою капелою "Легенда" Дрогобицького МБК, яку заснував (1970–1978, 1984–1986), навчальним хором музично-педагогічного факультету Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Франка (1983–1986).

Поціновувачі хорового співу стверджують, що дрогобицьких хор під керівництвом Олега Цигилика був непересічним, як на радянські часи, явищем, відзначався авангардизмом.

Втім у 1977 році Олег Цигилик переїхав до Львова і спершу (до 1979 р.) керував студентським хором Консерваторії ім. М. Лисенка і (з 1978 по 1980), Народною хоровою капелою Політехнічного інституту. Згодом (1979–1983 рр.) – керівник хорової капели „Каменяр" Львівського державного університету ім. І. Франка і чоловічої хорової капели „Сурма" Палацу культури ім. Ю. Гагаріна (1978–1986 рр.).

У 1986–1988 роках Олег Цигилик очолював Державну заслужену хорову капелу України "Трембіта".

З 1988 по 1989 рік керував академічним хоровим колективом викладачів Львівського музично-педагогічного училища ім. Ф. Колесси.

Врешті у 1988 році Цигилик створив і очолив аматорський чоловічий хор "Гомін" при відділенні Музично-хорового товариства України у Львові. Вже у 1989 році на першому Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва ім. М. Леонтовича "Гомін" став лауреатом і отримав 2-гу премію. З 2003 року "Гомін" змінив свій статус і став професійним муніципальним хором.

У 2000–2001 роках Олег Цигилик очолював хор Львівської греко-католицької семінарії Святого Духа, у 2001–2003 роках працював художнім керівником і головним диригентом заслуженої хорової капели "Боян" Львівського палацу культури працівників зв'язку, а від 2003 року поєднував педагогічну працю (викладач сольного співу і диригування) з керівництвом (реорганізованого у професійний) Львівського муніципального хору "Гомін".

"Обдарований музикант, наділений прекрасним слухом, чистим голосом і талантом від самого Господа Бога! Це сподвижник, чистий душею! Людина неймовірної любові до хорового співу! Саме такі люди як Олег Цигилик є будівничими держави, бо стоять на сторожі її морально–духовних цінностей і національних засад, не зраджують своїм професійним принципам і не пристосовуються до оточуючого середовища. Його хорова школа аналогічна до стилю і методології роботи з хором П.І.Муравського, в основі якої лежить передовсім чистота й досконалість музичної інтонації за принципом «від чистого звуку до стилю». Такі митці, як Олег Іванович, ходять поруч з нами, але велич їхнього таланту і висота сподвижницької праці за життя не є належно оцінена, така доля, на жаль, усіх обдарованих особистостей", – написала свого часу про Олега Цигилика львівська музикознавиця Роксоляна Гавалюк.

Рідні Олега Цигилика повідомили, що парастас відбудеться у суботу, 19 квітня, в каплиці на вул. Пекарській о 12:00.

Поховають маестро того ж дня у його рідному селі Коропуж.

