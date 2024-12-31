Помер Олесь Завадович.

У понеділок, 30 грудня, не стало засновника й першого директора львівського парку "Знесіння" Олеся Завадовича. Про це повідомила його дружина Зоряна Мазепа.

"Вчора о 12:00 перестало битися серце Олеся Завадовича – чоловіка, батька, засновника і першого директора парку "Знесіння". Деталі повідомимо згодом", – написала вона.

Парк "Знесіння" у Львові заснували 1993 року завдяки громадській ініціативі (внаслідок боротьби за збереження старого цвинтаря). Олесь Завадович був його першим директором. У 2012 році він став заступником директора з наукової роботи в парку.