Помер Олесь Завадович.

 

У понеділок, 30 грудня, не стало засновника й першого директора львівського парку "Знесіння" Олеся Завадовича. Про це повідомила його дружина Зоряна Мазепа.

 

"Вчора о 12:00 перестало битися серце Олеся Завадовича – чоловіка, батька,  засновника і першого директора парку "Знесіння". Деталі повідомимо згодом", – написала вона.

 

Парк "Знесіння" у Львові заснували 1993 року завдяки громадській ініціативі (внаслідок боротьби за збереження старого цвинтаря). Олесь Завадович був його першим директором. У 2012 році він став заступником директора з наукової роботи в парку.

 

31.12.2024

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