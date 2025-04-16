Кому пан, а кому мужчина

Готуючи нову антологію готичних оповідань, я підібрав, як уже прославлений мізогін, лише самих авторок. Себто це антологія жіночої англомовної готики. Коли я написав, що готую таке видання, до мене зголосилися молоді перекладачі. Я роздав тексти і з часом почав отримувати готові переклади. Якісь оповідання і сам переклав.

І от постала дилема. Як подавати такі поняття як міс, місис, містер і т. д. Чи так, як в оригіналі, чи по-нашому: панна, пані, пан?

Треба сказати, що в нашій перекладацькій літературі в цьому питанні повний розгардіяш.

Зрештою, в попередній антології я якось над цим не замислювався, тож там у мене і так, і сяк.

Але от я зазирнув до перекладів Василя Підмогильного, Василя Вражливого, Вероніки Черняхівської, Надії Суровцевої, Миколи Іванова, Івана Маненка й інших репресованих перекладачів Розстріляного Відродження. Всюди пан-пані. Але в 1930-х роках, коли почалися репресії, ті переклади стали виправляти на російський копил і вставляти месьє, містер і т. д.

А чому? Бо московитське звертання «господин», «госпожа» звучить не надто природньо і не надто естетично для французького чи англійського роману. Був колись, пльоткують, випадок, коли приїхав до Москви китайський діяч Го Можо, їх оголосили: «Господин Го Можо и госпожа Го Можопова».

Тому в російських перекладах превалюють оригінальні титули і звертання. Хоча є варіяції: «Госпожа Бовари» і «Мадам Бовари».

Але, як передати «міс», «фройляйн», «мадмуазель»?

У нас легко: панна! У них баришня, девица... відразу спадає на гадку «институт благородних девиц». І тут теж проблема з естетикою, бо ці терміни заяложені іншими асоціяціями, використані в якихось примітивних, а часом вульгарних конотаціях. Тому в побуті переважають такі звертання як «дєвушка», «женщина», «мужчина», «маладой чєлавєк». Але це передалося і нам. Хоча у нас звертання пан-пані зустрічається в Галичині, але все ж не прижилося повсюдно.

Проходжу піший кордон. На його початку будка. Там сидить дама, яка перевіряє паспорт і вкладає до нього папірчик з вказаною годиною і датою. Не знаю, навіщо це нововведення. Коли вперше я минав ту будку, то почув як дама гукає до мене: «Мужчина!».

Я підійшов і чемно запитав:

– Що це за дивне звертання? Де в якій мові ви щось подібне чули, окрім Московії?

– А як треба?

– Пане, – кажу, – прошу пана.

Вона похитала головою, віддала мені паспорт, а я сказав:

– Дякую, жіночко.

Московити давно нарікають, що з цим у них проблема: «Существуют в архивах вежливые обращения: «сударыня», «барышня», «дама». Но они принадлежат к литературе позапрошлого века или к пьесам из жизни аристократов. Даже если они не обидят адресата, маловероятно, что она, услышав эти слова, на них среагирует и обернется.

Наконец, есть простые гендерные обращения: «девушка» и «женщина» (и это тоже вопрос: какое из них и как мы выбираем?). Похоже, именно эти обращения сегодня наиболее популярны. Только все равно ты так рискуешь кого-то обидеть и это явно не решение проблемы, а выбор наименьшего из зол. Нужного слова мучительно не хватает (!!!). Почти то же самое касается обращения к незнакомому мужчине».

У румунського письменника Мірчі Еліаде є містична повість «Панна Крістіна», у московитському перекладі це «Девица Кристина». Звучить дико, бо наче підкреслює її невинність, хоча в повісті про це нема ані слова.

А от роман Теофіля Ґотьє в російському перекладі – «Мадемуазель де Мопен» а в українському «Панна де Мопен (1924, Відень) в перекладі Миколи Шрага, який з 1919 року був радником української дипломатичної місії в Будапешті, а в 1920 – 1924 роках перебував у Відні.

Але «панна» у нас має ще й такі варіянти: панночка, паннунечка, паннуненька, паннуня, паннуся. А пан – це і панок, панич, панонько, паночок. Пані – панія, панюся, панунця. Все це не галицизми, це зі словника Бориса Грінченка.

Треба сказати, що в 1930-х роках, коли почалася нагінка на питому українську мову, коли було репресовано не тільки мовознавців і перекладачів, але безліч слів і навіть літеру «ґ», пан-пані в окремих виданнях попри все втрималися в романах Бальзака «Полковник Шабер» (1930) в перекладі В. Підмогильного, «Утрачені ілюзії» (1937) в перекладі Василя Вражливого, але без вказівки перекладача, який того року був розстріляний, зникла звідти й чиясь передмова. Лише вірші були вказані в перекладах М. Рильського. Цікаво, що пан-пані бачимо і «Розкошах і злиднях куртизанок» 1941 року в перекладі Єлизавети Старинкевич.

Натомість у довоєнних виданнях романів Ч. Діккенса «Девід Копперфілд», «Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син» переважають оригінальні звертання, хоче серед них здибаються і пан-пані, коли мова про кого в третій особі.

В сучасних перекладах за російським зразком теж перекладачі уникають пан-пані. В перекладі Михайла Рудницького повісті Проспера Меріме «Кармен» є звертання «пане», а ось у сучасному перекладі Катерини Бабкіної вже «сеньйоре».

І тут я нарешті вирішив перевірити, а як у найближчих для нас мовах: польській, чеській і словацькій. Ще з дитинства, коли читав на тих мовах пригодницькі повісті, теж зустрічав лише пан-пані. І так є й зараз.

А от в московитських перекладах з цих трьох мов і з української на диво: пан-пані.

Тому в пам'ять розстріляних перекладачів усі тексти в антології будуть зредаговані саме так.