Конґресмени-демократи репрезентували законопроєкт на підтримку України. ​

Документ також обмежує можливості президента США скасувати чинні санкції проти Росії.

Представники Демократичної партії в Палаті представників Конґресу США представили законопроєкт, щоб підтримати Україну в її війні з Росією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз, опублікований на сайті Комітету з питань зовнішньої політики нижньої палати парламенту.

Авторами документа виступили конгресмени-демократи: Ґреґорі Мікс (Gregory Meeks), Стіні Гоєр (Steny Hoyer), Вільям Кітінґ (William Keating), Джеральд Конноллі (Gerry Connolly) та Ллойд Доґґетт (Lloyd Doggett). За їхніми словами, підготовлений проєкт закону – це продовження ініціативи сенаторів республіканця Ліндсі Ґрема (Lindsey Graham) та демократа Річарда Блюменталя (Richard Blumenthal), яку ті репрезентували першого квітня. Новий документ також передбачає розширення санкцій щодо Росії за розв'язану Москвою війну проти України, зокрема щодо експорту нафти. Але він також містить заходи із підтримки Києва.

Окремим пунктом у законопроєкті зазначено обмеження можливості президента США скасовувати чинні санкції проти Росії. У тексті документа сказано, що голова держави зможе зробити це лише зі схвалення парламенту, «якщо Конґрес засвідчить, що РФ припинила ведення агресивної війни проти України, чи дії, що порушують досягнення мирної угоди з Україною».

«Президент повинен негайно відновити всі раніше скасовані санкції, експортний контроль, мита, заборони та штрафи, запроваджені відповідно до цього розділу, якщо РФ відновить аґресивну війну проти України або діятиме, порушуючи мирну угоду з Україною», – йдеться у законопроєкті.

Конґресмен Ґреґорі Мікс, репрезентуючи документ нагадав про останні воєнні злочини Росії проти мирного українського населення, зокрема ракетний удар по Сумах. «Ракетний удар по Сумах цих вихідних, який забрав життя десятків мирних жителів, включно з дітьми, ще раз демонструє варварство, яке Росія використовує, щоб сіяти жах, всю цю війну, і необхідність накладати серйозні покарання за ці звірства. Не ошукуймо себе – цю війну розпочав Владімір Путін. Він бандит, який не поважає світ, суверенітет України чи міжнародні норми, і він припинить цю незаконну війну лише тоді, коли світ змусить його це зробити», – сказав Мікс.