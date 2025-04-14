Пекін призупинив експорт рідкісноземельних мінералів.

Ця сировина має вирішальне значення для автомобільної, мікроелектронної й аерокосмічної промисловості.

 

 

Міністерство торгівлі Китаю запровадило обмеження на експорт кількох рідкісноземельних металів і магнітів на тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами. Про це повідомила газета The New York Times. Йдеться про сім рідкісноземельних елементів: самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій.

 

Хоча наразі немає прямої заборони на експорт, рішення передбачає, що влада ретельно контролюватиме будь-які поставки за кордон, зокрема оцінюватиме, хто і навіщо є кінцевим покупцем. Утім відвантаженння мінералів необхідне для збирання безлічі видів техніки – від автомобілів і безпілотників до роботів і ракет – було зупинено у багатьох китайських портах, поки уряд розробляє нову систему регулювання. Це загрожує зірвати постачанням компонентів для автомобільної, мікроелектронної, аерокосмічної та військової промисловості у цілому світі.

 

Тепер експортери зобов'язані отримувати спеціальні ліцензії на отримання цієї сировини. При цьому система видачі ліцензій, як зазначає NYT, тільки-но почала створюватися, що загрожує затягнути процес. За даними видання, ця система, якщо її буде впроваджено, може назавжди створити перешкоди для постачання необхідних матеріалів певним компаніям, у тому числі американським військовим підрядникам.

 

За  даними дослідницького центру CRU, Китай постачає близько 90% рідкісноземельних магнітів у світі. При цьому, як зазначає NYT, рідкісноземельні магніти становлять вкрай малу частину загального експорту Китаю в США, тож його зупинка викличе мінімальні економічні втрати для Китаї. А потенційні наслідки для США й інших країн будуть значними.

 

14.04.2025

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