30-ліття «Віртуозів Львова»

Минулого року подзвонив до мене Сергій Бурко, диригент та художній керівник Камерного оркестру «Віртуози Львова» і нагадав, що наближається вже 30-та річниця ансамблю з запитанням, чи я не хотів би приєднатися до цього ювілею. Питання риторичне! З «Віртуозами Львова» пов’язують мене багато музичних дій, отже я радо пристав на це запрошення зі зворотною пропозицією, щоб концерт цей пройшов у рамках проекту «Польська музика в Україні», реалізованого Фондом Pro Musica Viva за підтримки польського Міністерства культури та національної спадщини у співпраці з Польським інститутом у Києва та філармоніями різних міст України.

Мій перший концерт з «Віртуозами Львова» мав місце 16 лютого 1995 року в Органному залі під назвою «Вечір прем’єр у Львові». Всі твори виконувалися тоді у Львові вперше, а твір Олександра Козаренка „Chanson triste” (Сумна пісня), присвячений померлому рік раніше Вітольдові Лютославському для органу і струнних, мав тоді своє прем’єрне виконання. На репертуар цього концерту склалися тоді ще «Скарга терну» Юрія Ланюка та Лютославського „Chantefleurs et chantefables” (Пісні-квіти і пісні-казки), в яких партію сопрано чудово виконала Ольга Пасічник і «Покаянний стих» Ігоря Щербакова зі знаменито заграною сольною скрипковою партією Володимиром Дудою – можна сказати – співтворцем разом з Сергієм Бурко цього вагомого львівського оркестру.

Концерт отримав чотири схвальні рецензії. Хай його відлунням будуть рядки Григорія Храмова з «Високого замку»: «Це був ризик. Меломани – люди вередливі: понад усе вони люблять слухати те, з чим уже знайомі і що вже лягло на серце. А тут усе нове! Та ще й по-сучасному «серйозне», безумовно складне, незвичайне, нелегке для сприйняття. (…) А хвиля напливала у холодний (опалення мізерне!) органний зал за правилами морського припливу: спочатку тихенько, лагідно (піанісимо «Сумної пісні» були найніжніші і настроювали філософічно), згодом – гучніше й яскравіше, бо лунали відповідно озвучені Антоничеві рядки-перли («гуркоче мідяний псалом…» і червоніє «краплина крові з рани ночі»), а за тим «розгулялася» скрипка Володимира Дуди з оркестровим конкурентом-супроводом, а дев’ятим валом, нарешті, піднялася «Пісня квітів і пісня фантазій» - з перекотиполем і шипшиною, гліцінією і трояндою, трьома сотнями метеликів, черепахою та крокодилом… Тут уже була овація, і, звичайно, «біс» (найчарівнішу частину вокального циклу виконали ще раз), і суцільне задоволення справді розігрітих слухачів.»

Григорій Храмов «зловив» на гаряче думки композиторів і виконавців. Олександр Козаренко розказав, як виникла присвята: «Рівно через рік після смерті Вітольда Лютославського прозвучав твір, який я написав у ті години, коли він помирав. Я не знав про це, лише відчував, що музика виходить у мене якась дуже сумна… Раптом включив радіо «Свобода» (воно першим повідомило, що помер В. Лютославський, а в нас, на жаль, промовчало і радіо, і телебачення, не написала про це жодна газета) і зрозумів, що це в мене за музика і чому вона саме така. І сталася моя «Сумна пісня» пам’яті В. Лютославського…». Юрій Ланюк сказав: «Велика радість для кожного автора - почути свій твір, тим більше – в такому залі. До речі, тут ніколи ще моя музика не звучала. Бачу з радістю, що зал заповнений. Саме на сучасну музику. Програма є дуже вдалою. Над нами всіма, молодшими композиторами-українцями, витала в цій програмі душа видатного майстра – Вітольда Лютославського.» А мені тоді сказалося таке: «І дуже важливо, що поруч із циклом метра і класика Вітольда Лютославського прем’єрні твори молодих українських композиторів не виглядали блідо. Отже, у контексті світового мистецтва їхня творчість є сильна і гідна того, щоб її у світі показувати…».

Розписуюся так детально про цей концерт, бо з нього багато що починається. Цей репертуар вже через кілька місяців 14 травня 1995 року був виконаний у Києві на Фестивалі Форум музики молодих, а після нього повстала ідея організації фестивалю сучасної музики – так вже восени цього року виринули «Контрасти», на яких також мав місце концерт за участю «Віртуозів Львова» під моїм диригуванням. Продовженням моєї співпраці з «Віртуозами Львова» були концерти у рамках польських фестивалів, де ми виконували також українську музику. Вже в травні 1996 року оркестр заграв на «Варшавських музичних зустрічах» та на фестивалі «Музика краківських композиторів». Після цього останнього виступу Дорота Шварцман, відома польська музична критикиня, написала в «Русі музичному»: «Молода українська композиторська школа є, хіба не тільки для мене, одним з найбільш прекрасних відкрить останніх років.».

Це події майже тридцятирічної давнини. З «Віртуозами Львова» я мав ще можливість працювати і в Польщі, і в Україні. Вже на цьому нашому першому концерті з’явилися ідея, яка визначила мої чергові, сьогодні вже можу сказати – багатолітні кроки: виконувати польську музику в Україні та українську в Польщі. Українська в Польщі звучить на заснованому мною фестивалі «Дні української музики у Варшаві». Цей фестиваль виник ще у 1999 році як потреба донести до польського слухача звістку про українську музику в контексті повної її відсутності на польських сценах. Можу сказати, що з успіхом ми вже реалізували 10 едицій, цього року на початку вересня пройде 11-та. Про це сповіщу згодом.

Зараз сердечно запрошую на концерт з нагоди 30-річчя Камерного оркестру «Віртуози Львова», який відбудеться 27 квітня 2025 року у Концертному залі Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. З «Віртуозами Львова» виступатимуть знамениті львівські солісти – скрипалька Лідія Футорська та піаніст Йожеф Ермінь.

Ось програма концерту:

• Генрик Міколай Ґурецький – "3 п'єси в старовинному стилі" для струнного оркестру

Твір написаний у 1963 році як один з перших, де композитор відходить від авангардних звукових принципів і поринає в минуле. Інспірацією для третьої частини є танець з весілля польського короля Зигмунта з першої половини XVI ст. Генрик Міколай Ґурецький славний своєю Симфонією № 3 для сопрано та симфонічного оркестру, якої запис продався тиражом більш як мільйон примірників.

• Міколай Пьотр Ґурецький – "Concerto notturno" для скрипки та струнного оркестру

Син Генрика Міколая Ґурецького пішов успішно в сліди батька. Його твір для скрипки та струнних сповнений ліричної ніжності та активної моторики, що дає йому добру музичну форму і захоплює несподіваними поворотами.

• Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2

Твір 20-літнього композитора захоплює зрілістю та шармом і є відлунням епохи, яку називають «Прекрасною» (Belle Époque). Карловічу судилось ще жити лише 12 років – загинув під лавиною у віці 32 років, а попри це його творчість сьогодні складається на дуже вагомий пласт польської музики.

• Мирослав Скорик – «Диптих» для струнного оркестру

Не могло в програмі концерту забракнути твору патрона Львівської національної філармонії. «Диптих» Мирослава Скорика зачарує ностальгією, захопить енергійністю та львівською салонністю.

• Войцех Кіляр – Фортепіанний концерт № 2

Народжений у Львові у 1932 році Войцєх Кіляр написав свій Другий фортепіанний концерт у 2011 році – рік після Смоленської катастрофи, де загинув цвіт польської нації з президентом Лєхом Качинським. Вже перші фортепіанні акорди цього твору вводять поминальний наcтрій як дзвони, що кличуть на панахиду. Він чергується з місцями енергетично напруженими, немов гусарський політ, який фінально вводить тріумфальну коду: побажання перемоги добра над злом.

Проєкт «Польська музика в Україні» охоплює кілька міст. Вже відбулися концерти у Хмельницькому та в Івано-Франківську. Перед нами концерт у Львові (27 квітня), Тернополі (19 червня), Полтаві (17 жовтня) та Києві (24 жовтня).

Інформація на сторінці Фонду Pro Musica Viva

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