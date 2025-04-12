1144-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 91%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 246 із 482 запущених по Україні БПЛА, ще 178 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

310,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

127,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

846,9% артилерійських систем (з них 9,9% за минулий тиждень),

122,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

80,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:50 Українська армія щомісяця активно використовує ракети "Довгий Нептун" та застосовує балістичні ракети, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна під час конференції про результати роботи ВПК у 2024 році.

09:45 Генерал Кіт Келлог, спецпредставник президента Трампа в Україні, заявив, що стаття в британському виданні "The Times" спотворює його слова про можливий поділ України:

"Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил, без участі американських військ. Я НЕ мав на увазі поділ України".

09:40 Українські та американські посадовці провели вчора переговори щодо доступу США до українських корисних копалин, однак прориву досягти не вдалося через антагоністичну атмосферу зустрічі, пише Reuters. Напруження спричинив новий, більш експансивний проєкт угоди, представлений адміністрацією Дональда Трампа. Документ передбачає надання США привілейованого доступу до українських родовищ і зобов’язує Київ передавати доходи від видобутку у спільний інвестиційний фонд. Проєкт не містить гарантій безпеки для України – ключової вимоги президента Володимира Зеленського. Серед суперечливих пунктів – вимога передати під контроль американської структури газопровід, що проходить через Україну.

09:35 У Харкові внаслідок трьох ударів російських БпЛА типу "Шахед" постраждала одна людина, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

09:30 Російські війська в ніч на суботу атакували Дніпропетровську область та Дніпро, пошкоджені житло та інфраструктура, повідомив глава ОВА Сергій Лисак. Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 17 БпЛА.

09:25 Вночі Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше троє постраждалих, повідомив міський голова Віталій Кличко. У Святошинському районі спалахнули пожежі у кількох складських будівлях.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2789 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Карасівка, Дуванівка, Куп’янськ Харківської області; Миколаївка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Миропільське, Осоївка, Таратутине, Краснопілля, Великий Прикіл Сумської області; Костянтинівка, Зоря, Шевченко, Новопіль, Багатир Донецької області; Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, дві РСЗВ, одну артилерійську систему та два засоби ППО. На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне. На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка. На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне. На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке. На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог сім разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві РСЗВ, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Європейські партнери України вчора оголосили про нову військову допомогу під час засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайнський формат).

• Спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф вчора в Санкт-Петербурзі зустрівся з президентом Росії Путіним і генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій Дмитрієвим, щоб обговорити війну в Україні.

• Кремлівські чиновники продовжують демонструвати небажання Росії йти на територіальні компроміси в Україні в рамках майбутнього мирного врегулювання.

• Російська влада продовжує докладати зусиль для отримання поступок від США в рамках двосторонніх американо-російських переговорів, затримуючи при цьому прогрес у досягненні миру в Україні.

• Українські джерела продовжують припускати, які напрямки російські війська преферуватимуть навесні та влітку 2024 року. ISW оновлює розділи напрямків у своїй Оцінці російської наступальної кампанії, щоб відобразити зміщення російських оперативних зусиль уздовж лінії фронту.

• Президент Росії Путін продовжує наголошувати на масштабних і довгострокових інвестиціях у російський флот і морські стратегічні ядерні сили.

• Російські війська нещодавно стратили українських військовополонених на заході Запорізької області на тлі постійних повідомлень про систематичні страти українських військовополонених по всьому театру воєнних дій.

• Російські опозиційні ЗМІ надали додаткові подробиці щодо зусиль Росії з вербування громадян Китаю для служби в Україні після повідомлень українських ЗМІ про громадян Китаю, які воюють в Україні.