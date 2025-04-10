Росія та США обмінялися в'язнями в ОАЕ.

З російської в’язниці звільнено Ксенію Кареліну, засуджену за донат українському благодійному фонду

 

                               Ксенія Кареліна

 

У четвер, 10 квітня, в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, місті Абу-Дабі, Росія та Сполучені Штати обмінялися в'язнями. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на слова директора ЦРУ Джона Реткліффа (John Ratcliffe).

 

Росія звільнила громадянку США та Росії Ксенію Кареліну, засуджену до тривалого терміну в колонії за звинуваченням у держзраді. У лютому 2024 року Кареліну було затримано в Єкатеринбурзі, куди та приїхала відвідати родичів. Її звинуватили у перерахуванні грошей на потреби Збройних сил України. Як встановив суд, 24 лютого 2022 року Кареліна «за своєю ініціативою перевела кошти на користь однієї з українських організацій, які згодом попрямували на придбання Збройними силами України предметів тактичної медицини, екіпірування, засобів ураження та боєприпасів». Насправді ж Кареліна перераховувала 51,8 долара на рахунок гуманітарного фонду Razom for Ukraine. За даними ФСБ, жінка також «неодноразово брала участь у публічних акціях» на підтримку України.

 

У серпні 2024 року Свердловський обласний суд засудив Ксенію Кареліну до 12 років колонії загального режиму. Звинувачення вимагало для неї 15 років колонії.

 

 «Сьогодні президент США Дональд Трамп повертає додому з Росії ще одну неправомірно затриману американку. Я горджуся співробітниками ЦРУ, які посилено працювали над цим завданням, і ми вдячні уряду ОАЕ, який посприяв обміну», – йдеться у заяві Реткліффа.

 

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Ксенія Кареліна вже перебуває в літаку, який прямує до Сполучених Штатів. «Вона була хибно затримана в Росії більше року, і президент Трамп домігся її звільнення. Президент США продовжить працювати для звільнення всіх американців», – написав Рубіо у своєму екаунті в соцмережі Х.

 

Своєю чергою, за даними видання, в Росію повернеться Артур Пєтров, який має подвійне громадянство Росії і Німеччини. У сполучених Штатах його звинуватили в допомозі Москві під час обходу санкцій.

 

Артура Пєтрова заарештували на Кіпрі в серпні 2023 року за запитом США. Як стверджує американське Міністерство юстиції, він разом з двома спільниками з лютого 2022 року до серпня 2023-го закупив у американських фірм великий обсяг електроніки для російського ТОВ «Электроком ВПК», яке постачає продукцію оборонно-промисловим підприємствам РФ. Щоб приховати, що постачання призначаються для Росії, вони використовували підставних юридичних осіб, зареєстрованих у третіх країнах. У серпні 2024 року Пєтров був екстрадований до США, де постав перед судом.

10.04.2025

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